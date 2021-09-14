我是廣告 請繼續往下閱讀
因此兩位理事長慎重提出上述呼籲，請糖友與疑似糖尿病族群一定要按時回診、就醫，才能及早發現問題、盡早治療，避免突發急重症危及生命。
糖友定期回診，為何如此重要？
黃建寧理事長援引國外研究指出，英國學者發現，過去一年半以來，許多民眾、第二型糖尿病病友停止到醫療院所接受糖化血色素等檢查，導致糖尿病診斷率下降，死亡率也大幅增加。根據臨床觀察，在國內防疫時期，也有約二成糖友沒照預定時間回診，令人十分憂心。
國內外醫師一致公認，多數回診常規檢查與糖友的健康息息相關，像三個月必須檢測糖化血色素（HbA1c），或像低密度膽固醇（LDL-C）、蛋白尿檢測，以及每年一次的眼底鏡、神經學與末梢血管循環等檢查，都是重要參考指標，藉由這些檢查，糖友才能與醫師溝通，並檢討治療策略是否需要調整，若沒有定期回診，糖友便可能出現急重症、併發症風險，進而危害整體健康。
「血糖高低起伏，不一定有嚴重、不舒服症狀！」黃建寧理事長指出，有些糖友會用有沒有不舒服症狀做為用藥、回診的依據。事實上，多數糖友沒有明顯症狀，等出現「多吃、多喝、多尿與體重減輕」等三多一少症狀，病情往往已經很嚴重，所以規律用藥、定期回診才如此重要。
面對疫情變化，要注意這些事項！
另外，王治元理事長提醒糖友，在沒有凝血功能異常、血小板低下的情況下，若可注射Covid-19疫苗，就要把握機會，以減少重症、死亡機率。黃建寧理事長也認為，糖友是Covid-19重症高風險族群，若沒有急性高血糖、急性感染症等急重症，也沒有對疫苗成分過敏，糖友便應該盡快注射疫苗，提升保護力。
黃建寧理事長強調，糖友在疫情期間需要注意兩件事：第一，要記得做好自我防護工作，像勤洗手、出入公共場所要戴口罩等都是重點。第二，要按時用藥、回診，並進行血糖自我監測，飲食、生活作息也要維持健康、穩定。王治元理事長則建議糖友，面對疫情變化，多以平常心看待，身心壓力才不會那麼大。此外，在醫師、衛教師等專業團隊的協助下，對於血糖控制，也才能更事半功倍。
資料來源：健康醫療網 疫情趨緩之際 醫籲：糖友盡快回診，減少急重症危機！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊