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疫情趨緩之際 醫籲：糖友盡快回診，減少急重症危機！

疫情趨緩之際 醫籲：糖友盡快回診，減少急重症危機！
疫情趨緩之際 醫籲：糖友盡快回診，減少急重症危機！

健康醫療網

2021-09-14 10:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】「我們要鼓勵糖友，趁著疫情緩和的時候，趕快回醫院抽血、做檢查，若過去健檢曾發現血糖異常，也要盡快回醫院追蹤、做進一步篩檢…」

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社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長王治元與中華民國糖尿病學會理事長黃建寧近日都發現，在Covid-19疫情嚴峻期間，不少糖尿病病友、過去檢查血糖異常與糖尿病高風險族群等都暫停去醫院追蹤、檢查，但這種現象卻讓部分糖友陷入高血糖急重症危機，甚至有老人家血糖失控而不自知，結果昏迷、送急診。

因此兩位理事長慎重提出上述呼籲，請糖友與疑似糖尿病族群一定要按時回診、就醫，才能及早發現問題、盡早治療，避免突發急重症危及生命。

糖友定期回診，為何如此重要？

黃建寧理事長援引國外研究指出，英國學者發現，過去一年半以來，許多民眾、第二型糖尿病病友停止到醫療院所接受糖化血色素等檢查，導致糖尿病診斷率下降，死亡率也大幅增加。根據臨床觀察，在國內防疫時期，也有約二成糖友沒照預定時間回診，令人十分憂心。

國內外醫師一致公認，多數回診常規檢查與糖友的健康息息相關，像三個月必須檢測糖化血色素（HbA1c），或像低密度膽固醇（LDL-C）、蛋白尿檢測，以及每年一次的眼底鏡、神經學與末梢血管循環等檢查，都是重要參考指標，藉由這些檢查，糖友才能與醫師溝通，並檢討治療策略是否需要調整，若沒有定期回診，糖友便可能出現急重症、併發症風險，進而危害整體健康。

「血糖高低起伏，不一定有嚴重、不舒服症狀！」黃建寧理事長指出，有些糖友會用有沒有不舒服症狀做為用藥、回診的依據。事實上，多數糖友沒有明顯症狀，等出現「多吃、多喝、多尿與體重減輕」等三多一少症狀，病情往往已經很嚴重，所以規律用藥、定期回診才如此重要。

面對疫情變化，要注意這些事項！

另外，王治元理事長提醒糖友，在沒有凝血功能異常、血小板低下的情況下，若可注射Covid-19疫苗，就要把握機會，以減少重症、死亡機率。黃建寧理事長也認為，糖友是Covid-19重症高風險族群，若沒有急性高血糖、急性感染症等急重症，也沒有對疫苗成分過敏，糖友便應該盡快注射疫苗，提升保護力。

黃建寧理事長強調，糖友在疫情期間需要注意兩件事：第一，要記得做好自我防護工作，像勤洗手、出入公共場所要戴口罩等都是重點。第二，要按時用藥、回診，並進行血糖自我監測，飲食、生活作息也要維持健康、穩定。王治元理事長則建議糖友，面對疫情變化，多以平常心看待，身心壓力才不會那麼大。此外，在醫師、衛教師等專業團隊的協助下，對於血糖控制，也才能更事半功倍。



資料來源：健康醫療網 疫情趨緩之際 醫籲：糖友盡快回診，減少急重症危機！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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