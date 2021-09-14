煮雞湯只會加剝皮辣椒？媽倒「這一罐」超驚艷：甘甜好喝

燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮；而最常見的口味有香菇、蒜頭和剝皮辣椒等，然而，就有一名婆媽加上「這一罐」，意外燉煮出甘甜好喝的雞湯。





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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示原本是想煮剝皮辣椒雞湯的，但材料都買好以後，發現唯獨漏掉剝皮辣椒，只好用其他「脆瓜」罐頭來熬煮，想不到「一樣甘甜好喝」。





而她也分享這道「脆瓜菇菇雞湯」的簡易做法，先將雞肉沖水洗淨，等水滾後下鍋川燙去雜質，撈起備用；接著，泡發乾香菇數朵，香菇水可留下一起煮雞湯，再準備幾項自己喜愛的菇類，像是生香菇、鴻禧菇和秀珍菇。再來將雞肉、乾香菇（包含香菇水）、其他菇類和整瓶脆瓜的湯汁，一起放入電鍋內鍋，水加至內鍋七分滿，外鍋2杯水，先燉煮一次。





▲原PO分享「脆瓜香菇雞湯」簡易做法。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）

脆瓜要後面才放，不然煮太久口感會變軟爛

貼文一出，掀起熱議，「我家阿母都是這樣煮香菇雞湯，我們從小吃到大，簡單的黑瓜跟香菇而已」、「這一味雞湯也是很好喝」、「真是太聰明的做法了！！好讚的替代方案喔！！謝謝分享」、「我也這樣煮過，那一晚湯也清空了」、「謝謝分享，看起來就好喝，今天也要來煮剝皮辣椒加脆瓜綜合雞湯」、「我媽都這樣煮，我兩個小孩好愛阿嬤煮的這個湯」、「好方便的做法」。（編輯：郭佩蓉）



