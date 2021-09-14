NBA／運球帝單挑KD直言身材極具優勢 看好籃網奪冠
有「運球帝」封號的41歲球星Jamal Crawford逐漸退出NBA賽場，近日受訪時透露，去年夏天和籃網頭號球星Kevin Durant進行一對一單挑，直言KD的身材極具優勢，看好健康的籃網會在下季奪冠。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-14 11:06:13
Crawford是史上第一位3度獲選最佳第六人的球員，他優異的運球技巧被封為「運球帝」，不過隨著年歲增長逐漸淡出NBA，上一次在NBA出賽已是2020年8月4日，且此賽季也僅這一次登場。
不過去年夏天他有機會和目前最頂尖的好手KD進行單挑，「這是個7場系列賽，當他在我面前投籃時，好像看不到我，他的臂展很長，身高也很高，如果我能長到他的高度，或他縮小到6尺5吋(約196公分)，我們才能一較高下。」
Crawford有196公分，生涯主司後衛，而KD身材更高挑，有208公分，在場上主打前鋒，兩人身高差了12公分，也難怪Crawford有這種「矮人一截」的感覺。
Crawford也談論目前聯盟的情勢，「如果沒有傷病的話，我認為籃網將拿下總冠軍。還有，我看好湖人能稱霸西區，打進總冠軍賽。」