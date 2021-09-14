COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／運球帝單挑KD直言身材極具優勢　看好籃網奪冠

▲有「運球帝」封號的41歲球星Jamal Crawford和籃網球星Kevin Durant單挑，前者稱讚KD身材優異。（圖／美聯社／達志影像）
▲有「運球帝」封號的41歲球星Jamal Crawford和籃網球星Kevin Durant單挑，前者稱讚KD身材優異。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-14 11:06:13

有「運球帝」封號的41歲球星Jamal Crawford逐漸退出NBA賽場，近日受訪時透露，去年夏天和籃網頭號球星Kevin Durant進行一對一單挑，直言KD的身材極具優勢，看好健康的籃網會在下季奪冠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Crawford是史上第一位3度獲選最佳第六人的球員，他優異的運球技巧被封為「運球帝」，不過隨著年歲增長逐漸淡出NBA，上一次在NBA出賽已是2020年8月4日，且此賽季也僅這一次登場。

不過去年夏天他有機會和目前最頂尖的好手KD進行單挑，「這是個7場系列賽，當他在我面前投籃時，好像看不到我，他的臂展很長，身高也很高，如果我能長到他的高度，或他縮小到6尺5吋(約196公分)，我們才能一較高下。」

Crawford有196公分，生涯主司後衛，而KD身材更高挑，有208公分，在場上主打前鋒，兩人身高差了12公分，也難怪Crawford有這種「矮人一截」的感覺。

Crawford也談論目前聯盟的情勢，「如果沒有傷病的話，我認為籃網將拿下總冠軍。還有，我看好湖人能稱霸西區，打進總冠軍賽。」


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀