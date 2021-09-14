COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日經：歐盟深耕亞洲　欲與台灣建立緊密貿易關係

▲日本經濟新聞今天引用一份印太地區戰略文件草案報導，歐洲聯盟將尋求與台灣締結更緊密的貿易投資關係，以在亞洲建立影響力。（圖／取自facebook.com/EuropeanCommission）
▲日本經濟新聞今天引用一份印太地區戰略文件草案報導，歐洲聯盟將尋求與台灣締結更緊密的貿易投資關係，以在亞洲建立影響力。（圖／取自facebook.com/EuropeanCommission）

中央社

2021-09-14 16:16:10｜2021-09-14 16:35:58

（中央社東京14日綜合外電報導）日本經濟新聞今天引用一份印太地區戰略文件草案報導，歐洲聯盟將尋求與日本、韓國、新加坡組成新的數位夥伴關係，並與台灣締結更緊密的貿易投資關係，以在亞洲建立影響力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日經亞洲（Nikkei Asia）的報導提到，歐盟將試圖與亞洲夥伴加強半導體價值鏈，並承諾致力與那些目前尚未簽署協定的夥伴們促進貿易投資關係，例如台灣。

但這份戰略草案並未提出歐台雙邊投資協定。歐洲議會外交委員會今年7月通過一項報告草案，支持歐盟與台灣洽談雙邊投資協定；總統蔡英文今年5月也呼籲雙方就此事展開協商。

這份文件還傳達了歐盟與「四方安全對話」（Quad）在氣候變遷、技術或疫苗等方面合作的興趣。四方安全對話由美國、日本、印度和澳洲組成。

報導指出，中國議題是歐盟關切的核心，但文件呼籲與北京「多方面往來」，且未直接批評中國。這份戰略草案還警告，因南海和台灣海峽等爭議海域和領土而起的緊張關係，「可能直接影響到歐洲安全和繁榮」。

內容也提到：「民主原則和人權也受這個地區的專制政體威脅，危及區域穩定。」這份文件預期在本週定案，敲定前仍有可能修改。

文件還稱：「同樣地，以透明貿易規則為基礎來建立全球公平競爭環境的行動，正因不公平貿易作為和經濟脅迫遭受愈來愈嚴重的破壞。這些發展助長了貿易、供應和價值鏈上的緊張關係。」

根據文件，歐盟也希望與日本、韓國和台灣等夥伴就歐洲對進口半導體供應的戰略依賴性展開商談。歐盟設定的目標是在2030年前擁有生產全球1/5先進半導體的能力。

歐盟還規劃與印太夥伴執行更多聯合演習和港口停靠，以維護航行自由並打擊海盜行為。歐盟也會評估是否要劃定印太「利益海域」，以利歐盟成員國現有船艦和飛機在這個區域的部署。

歐盟官方以不評論所謂的文件外洩為由，不回應有關這份草案的問題。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100914

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀