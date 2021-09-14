日經：歐盟深耕亞洲　欲與台灣建立緊密貿易關係

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但這份戰略草案並未提出歐台雙邊投資協定。歐洲議會外交委員會今年7月通過一項報告草案，支持歐盟與台灣洽談雙邊投資協定；總統蔡英文今年5月也呼籲雙方就此事展開協商。
這份文件還傳達了歐盟與「四方安全對話」（Quad）在氣候變遷、技術或疫苗等方面合作的興趣。四方安全對話由美國、日本、印度和澳洲組成。
報導指出，中國議題是歐盟關切的核心，但文件呼籲與北京「多方面往來」，且未直接批評中國。這份戰略草案還警告，因南海和台灣海峽等爭議海域和領土而起的緊張關係，「可能直接影響到歐洲安全和繁榮」。
內容也提到：「民主原則和人權也受這個地區的專制政體威脅，危及區域穩定。」這份文件預期在本週定案，敲定前仍有可能修改。
文件還稱：「同樣地，以透明貿易規則為基礎來建立全球公平競爭環境的行動，正因不公平貿易作為和經濟脅迫遭受愈來愈嚴重的破壞。這些發展助長了貿易、供應和價值鏈上的緊張關係。」
根據文件，歐盟也希望與日本、韓國和台灣等夥伴就歐洲對進口半導體供應的戰略依賴性展開商談。歐盟設定的目標是在2030年前擁有生產全球1/5先進半導體的能力。
歐盟還規劃與印太夥伴執行更多聯合演習和港口停靠，以維護航行自由並打擊海盜行為。歐盟也會評估是否要劃定印太「利益海域」，以利歐盟成員國現有船艦和飛機在這個區域的部署。
歐盟官方以不評論所謂的文件外洩為由，不回應有關這份草案的問題。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100914