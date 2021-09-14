台灣妹赴澳洲打工！揭工地新人價　月薪「多上班族3倍」

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至於她在工地都做些什麼？Yui透露，很多人一定會詢問搬重物會不會辛苦，但她其實是被分配到負責打膠的工作，雖需在高空作業，有著一定程度的風險，但比起扛重物來說輕鬆一點。
另外，她指出工地的男女比例差異十分大，工作時難免會有不太方便的地方，如沒有設置女廁，以及受到性騷擾等。Yui分享，自身第一次上班時，曾經遇到男工人襲胸，Yui也提醒大家，若遇到這種情況，一定要開口向上級反映，才能保護自身的安全。
最後關於大家最關心的薪資部分，Yui解釋自身時薪是25元澳幣（約新台幣516元）計算，每日工時10小時，平均每週上班6天，一個月下來就能賺到6000元澳幣（約新台幣12萬3840元），而且這僅是新手價，薪水幾乎是台灣新鮮人的3倍之多，她也表示「我覺得其實還不錯啦，就是賺得到錢」。
影片一出後，瞬間就引來不少網友驚嘆留言，「我第一次看女生做工地欸！而且還長得這麼可愛，希望妳一切平安順心」、「外國工地環境也太好，還有地方可以好好休息跟洗漱」、「國外薪水真高一星期就有3萬！我案場師傅一天3000元」、「其實一般工地新手不會到25那麼高啦！也許是因為最近疫情嚴重找不到人所以薪水變高也是有可能」。（編輯：陳雅雲）
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