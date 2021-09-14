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台灣妹赴澳洲打工！揭工地新人價　月薪「多上班族3倍」

▲YouTuber「Yui的小日子」近日拍片分享在澳洲工地打工的日常，影片中亦曝光月薪「比台灣上班族多了3倍」。（圖／翻攝Yui IG）
▲YouTuber「Yui的小日子」近日拍片分享在澳洲工地打工的日常，影片中亦曝光月薪「比台灣上班族多了3倍」。（圖／翻攝Yui IG）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 18:41:10｜2021-09-14 18:41:50

近年來流行赴澳打工，許多人希望藉此增加經驗，開拓眼界而紛紛決議到國外打工學習。YouTuber「Yui的小日子」近日於澳洲雪梨生活，她時常拍片紀錄當地生活，而她受到新冠肺炎疫情影響，選擇回到工地上班，隨後她也分享一日工作行程，更公開最多人關心的薪資，一個月實際賺到的錢幾乎比台灣上班族多了3倍。

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YouTube頻道「Yui的小日子」近日發布影片分享她在澳洲工地上班的日常，她解釋過去曾在工地短期兼職，近日受到疫情影響導致失業，所以決定重回工地，此次也將首次挑戰長期職務，她透露「工地不管是疫情期間，還是平常的日子，在澳洲都算是一個熱門的職業」。

▲Yui透露「工地不管是疫情期間，還是平常的日子，在澳洲都算是一個熱門的職業」。（圖／翻攝YouTube
▲Yui透露「工地不管是疫情期間，還是平常的日子，在澳洲都算是一個熱門的職業」。（圖／翻攝YouTube Yui的小日子）
至於她在工地都做些什麼？Yui透露，很多人一定會詢問搬重物會不會辛苦，但她其實是被分配到負責打膠的工作，雖需在高空作業，有著一定程度的風險，但比起扛重物來說輕鬆一點。

另外，她指出工地的男女比例差異十分大，工作時難免會有不太方便的地方，如沒有設置女廁，以及受到性騷擾等。Yui分享，自身第一次上班時，曾經遇到男工人襲胸，Yui也提醒大家，若遇到這種情況，一定要開口向上級反映，才能保護自身的安全。

▲Yui提醒女性在工地工作遇到騷擾，一定要向上級反映。（圖／翻攝YouTube
▲Yui提醒女性在工地工作遇到騷擾，一定要向上級反映。（圖／翻攝YouTube Yui的小日子）
最後關於大家最關心的薪資部分，Yui解釋自身時薪是25元澳幣（約新台幣516元）計算，每日工時10小時，平均每週上班6天，一個月下來就能賺到6000元澳幣（約新台幣12萬3840元），而且這僅是新手價，薪水幾乎是台灣新鮮人的3倍之多，她也表示「我覺得其實還不錯啦，就是賺得到錢」。

▲Yui指出一個月可賺入新台幣12萬元。（圖／翻攝YouTube
▲Yui指出一個月可賺入新台幣12萬元。（圖／翻攝YouTube Yui的小日子）
影片一出後，瞬間就引來不少網友驚嘆留言，「我第一次看女生做工地欸！而且還長得這麼可愛，希望妳一切平安順心」、「外國工地環境也太好，還有地方可以好好休息跟洗漱」、「國外薪水真高一星期就有3萬！我案場師傅一天3000元」、「其實一般工地新手不會到25那麼高啦！也許是因為最近疫情嚴重找不到人所以薪水變高也是有可能」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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