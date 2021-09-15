中共加強網路文明建設　要求強化網路平台責任

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在加強網路空間文化培育方面，「意見」要求弘揚黨和人民在奮鬥中形成的偉大精神，旗幟鮮明反對歷史虛無主義；豐富優質網路文化產品供給，引導網站、公眾帳號、App等平台和廣大線民創作生產積極健康、向上向善的網路文化產品。
在加強網路空間道德建設方面，「意見」要求鼓勵支援網路企業和平台完善內部誠信規範與機制，營造依法辦網、誠信用網的良好氛圍。
在加強網路空間行為規範方面，「意見」提到要健全防範青少年沉迷網路工作機制，依法堅決打擊和制止青少年網路欺淩，保護青少年在網路空間的合法權益。
「意見」並要求強化網路平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協定建設，引導網路平台增強國家安全意識。
「意見」還要求加強網路行業自律，堅持經濟效益和社會效益並重的價值導向，督促網路企業積極履行社會責任。發揮行業組織引導督促作用，促進行業健康規範發展，鼓勵支援各類網路社會組織參與網路文明建設。
在加強網路空間生態治理方面，「意見」要求進一步規範網上內容生產、資訊發布和傳播流程，深入推進公眾帳號分級分類管理，構建以「中國互聯網聯合闢謠平台」為依託的全國網路闢謠聯動機制。
「意見」並要求深入推進「清朗」、「淨網」系列專項行動，深化打擊網路違法犯罪，深化公眾帳號、直播帶貨、知識問答等領域不文明問題治理，開展網路領域虛假資訊治理。
「意見」最後要求各地區各部門要充分認識加強網路文明建設的重要意義，建立黨委統一領導、黨政齊抓共管、有關部門各負其責、全社會積極參與的領導體制和工作機制。（編輯：楊昇儒）1100914