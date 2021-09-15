全新iPad登場！具備「人物居中」鏡頭　售價1.05萬起

我是廣告 請繼續往下閱讀
A13仿生晶片上的神經網路引擎也驅動了更進階的機器學習能力，包括即將在iPadOS15登場的「原況文字」，此功能運用裝置端智慧技術辨識照片上的文字，讓使用者採取進一步動作。
得益於全新的1200萬像素超廣角前置相機與神經網路引擎，原先iPad Pro的「人物居中」體驗現在也登上了iPad。使用者走動時，「人物居中」功能會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間。當其他人加入時，相機也會偵測到，並流暢地將鏡頭拉遠，方便他們參與對話。
原彩顯示在iPad精美的10.2吋Retina顯示器首度登場。原彩顯示透過全新升級版環境光度感測器，能夠依室內色溫調節螢幕顯示。全新iPad的原彩顯示讓影像更自然，在各式光源環境下都能提供使用者更舒適的觀看體驗。
iPad輕巧的設計和行動網路選項讓使用者不論在家或出門在外，都能自由自在地工作、學習、玩樂與聯繫。全新iPad入門儲存空間為64GB，容量是前一代的雙倍，提供使用者更超值的規格；另有256GB的選項，適合需要儲存更多app、遊戲、照片和影片的使用者。
全新iPad採用100％再生鋁金屬機身，代表現在每一台iPad機型皆採用100％再生鋁金屬機身。iPad主機板上的焊料亦採用100％再生錫金屬；機身中的磁鐵也採用100％再生稀土元素。
全新iPad即日起在包括美國在內28個國家與地區的Apple Storeapp開放訂購，並於9月24日開始供貨；全新iPad將於日後在台灣開放訂購。
iPad Wi-Fi機型售價1萬500起，Wi-Fi+行動網路機型售價1萬4500起，提供銀色及太空灰色外觀。全新iPad入門儲存空間為64GB，較前一代機型增加一倍。另有256GB的機型可供選擇。
iPadOS 15是專為iPad設計的強大作業系統，將於9月20日星期一推出，全新iPad將搭載iPadOS 15出貨。iPadOS 15為iPad mini 4及後續機型、iPad Air 2及後續機型、iPad第5代及後續機型，以及所有iPadPro機型，提供免額外付費的軟體更新。