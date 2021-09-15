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全新iPad登場！具備「人物居中」鏡頭　售價1.05萬起

▲全新 iPad 加入強大的 iPad Pro、全新 iPad mini 與 iPad Air 的行列，組成歷來最先進的 iPad 系列產品陣容。（圖／Apple提供）
▲全新 iPad 加入強大的 iPad Pro、全新 iPad mini 與 iPad Air 的行列，組成歷來最先進的 iPad 系列產品陣容。（圖／Apple提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-15 02:12:39｜2021-09-15 02:14:24

Apple今（15）日推出全新iPad（第9代），配備A13仿生晶片，10.2吋Retina原彩顯示器，值得注意的是，1200萬像素超廣角前置相機搭配「人物居中」功能，售價1萬500起，將於日後在台灣開放訂購。

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全新iPad搭載強大的A13仿生晶片，性能比前一代機型提升20％。這使得全新iPad的速度比最暢銷的Chromebook快上3倍，更比最暢銷的Android平板裝置快上6倍2。

A13仿生晶片上的神經網路引擎也驅動了更進階的機器學習能力，包括即將在iPadOS15登場的「原況文字」，此功能運用裝置端智慧技術辨識照片上的文字，讓使用者採取進一步動作。

得益於全新的1200萬像素超廣角前置相機與神經網路引擎，原先iPad Pro的「人物居中」體驗現在也登上了iPad。使用者走動時，「人物居中」功能會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間。當其他人加入時，相機也會偵測到，並流暢地將鏡頭拉遠，方便他們參與對話。

原彩顯示在iPad精美的10.2吋Retina顯示器首度登場。原彩顯示透過全新升級版環境光度感測器，能夠依室內色溫調節螢幕顯示。全新iPad的原彩顯示讓影像更自然，在各式光源環境下都能提供使用者更舒適的觀看體驗。

▲第
▲第 9 代 iPad 大幅躍進，以驚人的實惠價格帶來眾多先進功能。（圖／Apple提供）
iPad輕巧的設計和行動網路選項讓使用者不論在家或出門在外，都能自由自在地工作、學習、玩樂與聯繫。全新iPad入門儲存空間為64GB，容量是前一代的雙倍，提供使用者更超值的規格；另有256GB的選項，適合需要儲存更多app、遊戲、照片和影片的使用者。

全新iPad採用100％再生鋁金屬機身，代表現在每一台iPad機型皆採用100％再生鋁金屬機身。iPad主機板上的焊料亦採用100％再生錫金屬；機身中的磁鐵也採用100％再生稀土元素。

全新iPad即日起在包括美國在內28個國家與地區的Apple Storeapp開放訂購，並於9月24日開始供貨；全新iPad將於日後在台灣開放訂購。

iPad Wi-Fi機型售價1萬500起，Wi-Fi+行動網路機型售價1萬4500起，提供銀色及太空灰色外觀。全新iPad入門儲存空間為64GB，較前一代機型增加一倍。另有256GB的機型可供選擇。

iPadOS 15是專為iPad設計的強大作業系統，將於9月20日星期一推出，全新iPad將搭載iPadOS 15出貨。iPadOS 15為iPad mini 4及後續機型、iPad Air 2及後續機型、iPad第5代及後續機型，以及所有iPadPro機型，提供免額外付費的軟體更新。

▲全新的
▲全新的 iPad 入門儲存空間為 64GB，是前一代的兩倍。（圖／Apple提供）


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