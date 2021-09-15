波士頓市長初選台裔吳弭人氣高　有機會改寫歷史

我是廣告 請繼續往下閱讀
初選的5名參選人分別是代理市長詹尼（Kim Janey）、市議員喬治（Annissa Essaibi George）、康貝爾（Andrea Campbell）、吳弭（Michelle Wu），還有波士頓前經濟發展主管巴羅士（John Barros）。
詹尼已創造歷史，在前市長華爾希（Marty Walsh）今年稍早因出任拜登政府的勞工部長而卸下市長職務後，成為首位以代理身分出任波士頓市長的非裔人士和女性。
所有參選人都是民主黨籍，來自各種不同的背景。吳弭的父母從台灣移民到美國。詹尼與康貝爾都是非裔。喬治形容自己是第一代阿拉伯-波蘭裔美國人。巴羅士的父母則是來自非洲國家維德角的移民。
最近幾次民調中，吳弭的人氣都高於另外4位參選人。如果吳弭維持領先態勢，今天的初選就是其他4參選人搶最後一席的爭奪戰。
吳弭在伊利諾州芝加哥長大，之後搬到麻薩諸塞州波士頓就讀哈佛大學與哈佛法學院。她是眾多市長參選人中，唯一不是土生土長的波士頓人。
無論是由哪一位贏得市長寶座，都將面臨一連串挑戰，除了中產階級化導致許多傳統上非裔社區的老居民被迫搬遷，還包括交通問題、種族不公、學校政策、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施等。
其中最迫切的是住房成本，波士頓的房價持續飆高，超越許多住戶與可能購屋者的財力負擔範圍。
今天這場選舉也是波士頓史上首度允許郵寄投票的初選，同時開放讓選民在上週提早投票。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100915