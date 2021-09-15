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快訊／新增1例本土確診、境外移入4例　但無死亡

▲中央流行疫情指揮中心公布最新新冠肺炎確診病例人數。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲中央流行疫情指揮中心公布最新新冠肺炎確診病例人數。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-09-15 14:07:44

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心說明，今日新增1例本土個案，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國(案16209)、美國(案16210、案16212)、菲律賓 (案16211)入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,057,142例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,039,848例排除)，其中16,103例確診，分別為1,478例境外移入，14,571例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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