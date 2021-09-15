加州州長罷免開票直擊　機器與人工並進力求透明

我是廣告 請繼續往下閱讀
簽名經確認無誤之後，信封會被另一組人開封、壓平選票，接著送到計票室進行計票（Ballot Counting）的程序。工作人員把選民圈選好的選票輸入機器計票，無法經由電腦閱讀的選票，會被送到裁決室，進行真人判讀。計票室裡有攝影機和主管人員雙重監督。
阿拉拉爾（Ryan Aralar）是選民登記處的通訊官員，他今天告訴中央社記者，任何人都可以申請觀察整個開票、計票流程，「我們希望確保一切非常透明，每個人都知道投、開票的過程。」
阿拉拉爾表示，愈來愈多人更習慣郵寄投票，並且有更多人通過郵件送回選票。特別在疫情期間，郵寄投票的方便性和防疫性，逐漸成為美國選舉和罷免投票的主流生態。以電腦與人工雙管齊下的計票作業雖然提前開跑，但仍會等到投票時間截止才會公開。
加州正值一場因為「防疫規定」而引發的兩黨分歧，共和黨人對於加州在疫情期間實施嚴格的居家防疫，商店與學校無法開啟，且要求民眾戴口罩和施打疫苗，發起罷免民主黨籍州長紐松。美西時間14日晚間8時投票截止。
並非所有人都信任郵寄投票的方式。記者採訪的這個選民登記處也是矽谷聖荷西當地大型的投、開票所，以「3合一」的方式接受選民親身投票、遞送選票，以及處理郵寄回的選票。為了便民，有工作人員站在「得來速」的投票箱附近服務。
加州民眾基歐柯（Bernard Kioko）今天選擇以「得來速」方式把選票送進投票箱，理由是方便，無須排隊就能完成投票。同行的穆圖吉（Susan Mutugi） 並不希望有這場罷免投票，但她理解其他人的需求，所以投出她的一票，表達聲音。
住在聖荷西的卡蘭（Joseph Carran）對記者說，即使有郵寄選票的選項，他仍願意親自投遞，確保自己的票被如實計算。他認為州長是民選公職，「不按民意而按州長的意志行事，就得被罷免」。
這場罷免現任州長的選舉是加州史上第2場，也是共和黨與民主黨勢力的交鋒。預期投票結果在今晚會有初步的方向，正式的結果將在一個月後公佈。（編輯：高照芬）1100915