小S張鈞甯遭攻擊　國台辦：背後有因將調查處理

（中央社記者邱國強北京15日電）針對台灣藝人小S、張鈞甯接連遭部分網友攻擊，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，在大陸正常發展的台灣藝人接連「被網路炒作」，「背後肯定有原因，我們會深入調查處理」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有台灣媒體提問，一些諸如「台灣傻事」等中國大陸特定微博帳號，專以攻擊台灣「搏眼球」吸引粉絲獲得個人利益，挑起兩岸民間對立，傷害兩岸民間情感，可說是兩岸關係的「毒瘤」，陸方網管部門和國台辦將如何處理？
朱鳳蓮在回答時說，近期接連發生在大陸正常發展的台灣藝人「被網路炒作」，不由得讓兩岸民眾高度懷疑，是不是台灣有些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係。
她提到，接連發生這類事件「背後肯定有原因，我們會深入調查、處理」。國台辦希望也呼籲兩岸民眾「高度警戒、擦亮眼睛，精準辨識，不要上當」。
朱鳳蓮說，如何讓更多兩岸民眾能夠客觀認識彼此，確實是國台辦要做的工作，也要深入貫徹中共中央對台工作，推進兩岸各領域、各層次的民間交流工作，讓兩岸民眾消除不了解甚至誤解，深入地互相認識，「我們確實需要繼續努力」。（編輯：翟思嘉）1100915