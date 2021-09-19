北藝大校花經期不順　節目上被綜藝大哥「活血」

辣模酸酸擁有少女般外型、學生妹青澀感，近來受邀登上JKF雜誌9月號封面女郎，拍攝高衩泳衣系列，展現D罩杯好身材，酸酸嘗試往演藝圈發展，透露先前上綜藝節目經期不順，沒想到，被徐乃麟用愛的小手「活血」，「好朋友」當天就來報到。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-19 19:00:00
不同其他女神走高冷路線，酸酸在社群網站上展現親和力，日前分享月經不順，讓她很煩惱，但上了乃哥的節目，對方拿愛的小手打腳底板後活血，「好朋友」當天便報到。酸酸說：「開始能適應演藝生活，越來越自在，有時心情受挫，粉絲會給我安慰和勉勵，甚至提供一些實際建議，幫助我把思緒從混沌中抽離。」 酸酸畢業於北藝大，主修國樂副修鋼琴，畢業之後成為模特兒，初期只拍小清新風格，直到加入JKF才轉成性感路線，坦言很喜歡性感的自己，「女生展現女人味散發出的魅力，能讓男生臣服於妳，更專注在妳身上，我覺得性感是所有女生都需要的，會讓自己更有自信。」 目前感情空窗的酸酸，全力衝刺事業，「談戀愛時我是屬於佛系女友，我不太會管男友，查勤或看手機我都不會做，喜歡低調的談戀愛，也不太愛放閃。覺得感情是無法強求的，往往交往前對彼此的生活習性不夠了解，太快就進行下一步，下一段戀愛會學習包容，而不是想著改變對方。」（編輯：楊穎軒）