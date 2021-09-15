酒駕零容忍 南市各局處總動員一同投入反酒駕

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黃偉哲表示，酒駕零容忍的啟動需要整個社會一起來維繫，光靠官方的力量是遠遠不足的。喝酒沒錯，但是錯在喝了酒以後還想開車，這點萬萬無法接受。酒駕對社會衝擊太大，社會需要更多的力量來投入反酒駕，舉發酒駕不能只靠警察，需要民眾能在第一時間勸阻喝酒者開車，或是熱心市民能夠聯繫警察機關防範酒駕，要靠市民一起努力。
台南市警察局長方仰寧表示，近來疫情稍緩一則以喜一則以憂，喜的是民眾終於可鬆口氣，但相對的，酒駕的人也多了起來。警方偵查酒駕最怕的累犯，屢抓不怕，就算駕照被吊銷還是心存僥倖無照駕駛，這點警方會再加強稽查。
台南市衛生局局長許以霖表示，衛生局推動酒癮戒治，積極篩檢出高危險酒癮個案，與警察局合作，當民眾製作筆錄時或有酒精反應時協助衛教資源轉介，與地檢署合作酒駕入獄前轉介方案，於監理站道安講習、地方法院法治宣導課程時，積極發現酒癮個案，並進行衛教資源轉介，期望讓酒精成癮之個案，能接受治療，降低酒駕之風險。若是市民朋友覺得親朋好友有酗酒或酒癮問題，也記得找醫療院所給予專業協助，衛福部提供每人每年4萬元補助。台南市有6家合作醫院(國立成功大學醫學院附設醫院、衛生福利部嘉南療養院、奇美醫療財團法人奇美醫院(永康總院)及樹林院區、奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、安南醫院)，可以提供酒癮戒治服務，請大家多加利用。
這一次南市府各局處率先動起來，針對民眾常喝酒場域，餐廳、宴會場所、工地、民眾聚會場所(廟會活動、娛樂場所)等處先進行改善，推動友善飲酒餐廳認證、無酒婚宴補助、落實工地無酒文化，推動「無酒工地營造廠認證」及辦理宮廟「戒酒真勇氣，神明有保庇」廟會宣導活動。