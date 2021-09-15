飯店結合景點享優惠 餐飲強勢回歸 盡享中西美食好滿足

隨著疫情趨緩，飯店業景氣復甦，人氣回流，不管是住房或是餐飲，均重現許久未見的好光景。台南遠東香格里拉飯店遠東CAFÉ，除每日早餐服務之外，自9月17日起，每周六至周日午餐、及每周五至周日晚餐恢復營運，中秋假期加開9月20日至21日午晚餐時段，維持自助餐服務方式，由專人協助夾菜，讓賓客盡情滿足期待已久的味蕾享受！榮獲台南市安心餐廳與防疫安心標章雙認證的遠東CAFÉ自助餐廳，全面嚴格執行各項防疫措施，各區招牌餐點維持現點現做，並在每個開放式餐檯加設透明隔板或食物防護罩，賓客自由挑選菜色，由專人服務以減少接觸，落實實聯制並控管人數，以及取餐及用餐區的社交距離，讓賓客安心愉悅的享用美食。9月底前，只要出示小黃卡或任何疫苗接種、預約相關資料即可享用餐75折，12月30日前台南市民出示身份證件自助式早餐只要450元起 ,詳請請洽官網。
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緊鄰十鼓文創園區與奇美博物館的捷絲旅台南十鼓館，為迎接喜愛台南的遊客，與奇美博物館攜手推出「Just Museum 漫遊博物館」住房專案，2人入住含早餐與兩張博物館常設展門票，官網訂房加購高鐵可再享車票8折優惠。捷絲旅期望提供多元豐富的遊程規劃，讓旅人體驗一趟藝術與文創交融的知性之旅。奇美博物館為南台灣熱門的藝文景點，館內展示涵蓋西洋藝術、樂器、兵器、自然史等不同領域共四千多件作品，豐富的館藏吸引了來自各地的參觀者在此盡情探索藝術、歷史與文化等多元面向。捷絲旅台南十鼓館推出的「Just Museum 漫遊博物館」住房專案，附贈兩張奇美博物館常設展門票，房客入住「鼓韻」一大床或是「鼓悅」兩小床房型，即可持票前往5分鐘車程外的奇美博物館，領略一場豐富的藝術饗宴，兩人入住每房含早餐3,099元起。
由22座日治時代舊倉庫改造而成的十鼓仁糖文創園區，空間設計上融入了獨創的鼓樂特色，重現百年糖廠歷史風華的同時，也是滿溢著活潑生氣的樂園。入住捷絲旅台南十鼓館的房客皆可以399元、等同於89折的優惠價格加購園區門票，可以暢玩全區所有極限設施並欣賞歡騰響亮的喧天鼓樂。捷絲旅台南十鼓館的建築外觀及室內設計皆融入糖廠及鼓樂兩大在地元素，此次聯手台南兩大藝文景點，期盼能為到訪的賓客打造自西洋藝術至在地文創都能各有體會的旅程，享受動靜皆宜的藝文脈動。