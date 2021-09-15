飯店結合景點享優惠 餐飲強勢回歸 盡享中西美食好滿足

隨著疫情趨緩，飯店業景氣復甦，人氣回流，不管是住房或是餐飲，均重現許久未見的好光景。台南遠東香格里拉飯店遠東CAFÉ，除每日早餐服務之外，自9月17日起，每周六至周日午餐、及每周五至周日晚餐恢復營運，中秋假期加開9月20日至21日午晚餐時段，維持自助餐服務方式，由專人協助夾菜，讓賓客盡情滿足期待已久的味蕾享受！榮獲台南市安心餐廳與防疫安心標章雙認證的遠東CAFÉ自助餐廳，全面嚴格執行各項防疫措施，各區招牌餐點維持現點現做，並在每個開放式餐檯加設透明隔板或食物防護罩，賓客自由挑選菜色，由專人服務以減少接觸，落實實聯制並控管人數，以及取餐及用餐區的社交距離，讓賓客安心愉悅的享用美食。9月底前，只要出示小黃卡或任何疫苗接種、預約相關資料即可享用餐75折，12月30日前台南市民出示身份證件自助式早餐只要450元起 ,詳請請洽官網。





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▲每個開放式餐檯加設透明隔板或食物防護罩，賓客自由挑選菜色，由專人服務以減少接觸（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

× ▲每個開放式餐檯加設透明隔板或食物防護罩，賓客自由挑選菜色，由專人服務以減少接觸（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

▲捷絲旅台南十鼓館的建築外觀及室內設計皆融入糖廠及鼓樂兩大在地元素（圖／捷絲旅提供）