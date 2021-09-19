NBA／Simmons的替代品難尋　76人恐怕將陷入交易困局

Ben Simmons（西蒙斯）目前和費城76人已經徹底決裂，由於他目前的賣相不佳，恐怕球隊很難交易到想要的籌碼。不過換個角度來說，這位明星後衛在這支球隊中所能起到的功效，恐怕目前檯面上有可能被放上貨架的球員也很難做到。

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上賽季76人進攻水平不過是聯盟中游，例行賽能在東區稱霸，靠得是固若金湯的防守，防守效率為107.6，聯盟次低。而除了當家中鋒Joel Embiid坐鎮禁區，Furkan Korkmaz、Danny Green鋒線防守能力出眾之外，Simmons在陣容防線中的靈活性，絕對是重要的因素之一。

而在進攻端，雖然他到了季後賽就屢屢因為投籃能力欠缺，而威脅性大減；可是也不否認慣於打陣地戰的76人，需要借助他的能力來完成一些攻防轉換，提升一些進攻端的活力。另外他的組織能力，目前隊中也是無人能替代的。

眼下76人打算在維持球隊競爭力——甚至是更上一層樓的情況下，把Simmons交易出去，這說實話有些天方夜譚。後者再差也是全明星等級的球員，就算他今年夏天身價沒有貶值，費城本來就很難拿回和他同等價值的籌碼。

目前看起來，之前進入過交易討論傳言的CJ McCollum和D'Angelo Russell都屬於進攻能力很強、善於擋拆的雙能衛，但是缺點也非常明顯——打到二號衛都太矮小，而且球風又不適合打一號位。

目前球隊陣容中已經有一名固定的後場先發：Seth Curry，他僅有188公分，但卻是球隊最穩定的射手，而表現穩定的Green在新賽季被降到替補的可能性也很低，這就代表如果交易得到的是前兩者，那76人的後場會太矮小；加上Tobias Harris也並非防守範圍大、支援性強的四號，因此這樣的陣容防守能力下滑是可以預見的。

但是McCollum和Russell現在幾乎是76人現在所能得到最好的報價了，除非這筆交易還能拉來第三方，否則季後賽列強不太可能犧牲太多陣容深度去換來目前職業態度讓人有所疑慮的Simmons。

Daryl Morey過去一手打造了「魔球」火箭，用低薪資、高CP值的球員圍繞核心劍隊，讓前東家成為「勇士王朝」最大的對手之一。如今他必須再次點石成金、運用自己的營運智慧，幫助76人脫離這個危險又難解的困局。