龍劭華生前閱人無數　曾提醒女兒「要帶男友回家」

龍劭華14日猝逝於85大樓出租套房，享壽68歲。消息曝光後震驚各界，女兒陳璇到現在仍難以接受，今（16）日發出千字文悼念爸爸，字裡行間透露出許多不捨。事實上，龍劭華曾與女兒一同在節目上相互自嘲，當時還要求女兒要把男友帶回家給他看，如今龍劭華卻先走一步，令人不勝唏噓。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-16 17:13:35｜2021-09-16 17:17:47
龍劭華2019年以《菜頭梗的滋味》拿下金鐘視帝，當時還與女兒一起走紅地毯，父女倆的好感情令人稱羨，2人過去也曾在節目《36題愛上你》互相吐槽彼此，被問到女兒的理想型，龍劭華就笑虧她風格百變，跟自己一樣都是看第一眼的感覺。而外型出眾、多才多藝的陳璇也深受不少男粉絲喜愛，爭先搶當龍劭華的女婿，對此，龍劭華則說：「沒這麼簡單，我都知道她交幾個男友。」也喊話如果女兒有遇到不錯的男生，一定要帶回家給爸爸看，強調：「因為我閱人無數，我看人10分鐘就知道他心地不好。」愛女之情溢於言表。
龍劭華與陳璇的節目花絮曝光後，惹哭不少網友：「很愛女兒的爸爸，眼中滿是愛心」、「父女情深真的讓人落淚，女兒心願卻留下遺憾，希望女兒能堅強走出來，那種感覺真的痛徹心扉」、「真的是一個帥又幽默的爸爸」、「龍哥看女兒那深情的眼神，再也看不到了」。