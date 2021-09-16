陳其邁力促　《奈良美智特展》加開「醫護專場」

為感謝辛勞的醫護人員堅守COVID-19防疫第一線，高雄市長陳其邁指示高雄市立美術館加開《奈良美智特展》「有您真好－醫護專場」，於現場邀請卡予高醫大董事長陳建志、高醫中和紀念醫院院長鍾飲文等人，而針對漢神巨蛋於疫情期間無償提供場地供疫苗注射，陳其邁也特別公開表示感謝。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-16 18:39:05
311東日本大地震迄今已屆10年，日本感念台灣當年的捐款與支援，籌劃了各項台日交流活動向台灣傳達感謝之意，在高美館登場的人氣巡迴展《奈良美智特展》便是其中美意之一，艱難中足見真情，當台灣疫情再次緊張的此時，日本五度伸出友誼之手，將珍貴疫苗捐贈台灣，合計已超過390萬劑，幫助台灣提高疫苗覆蓋率，他代表高雄市民感謝台日互相扶持的真摯情誼。
文化局指出，在防疫政策下，除一般民眾參觀展覽採預約制，加開的「有您真好－醫護專場」亦採預約制方式入場，從醫護人員聯絡網、高美館官網、高美館官方臉書獲得相關資訊並進行預約。目前規劃的三梯次《奈良美智特展》醫護專場日期分別為9月27日、10月4日、10月11日（一）9：30-17：30，每日各8場次方式進行。
為避免跨區移動，增加疫情風險，「醫護專場」於高雄地區服務或居住於高雄地區之醫療院所人員皆可預約參觀，每筆預約可攜伴一位親友同行，巨蛋疫苗接種站現場並提供民眾索取《奈良美智特展》酷卡及設置《奈良美智特展》相關大型輸出供民眾拍照打卡，邀請市民觀賞《奈良美智特展》，「藝」起來防疫。