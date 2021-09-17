日職／火腿史上最佳五大選秀　陽岱鋼也入選

日本媒體《SportsNavi》邀請運動作家熊崎敬票選日職火腿隊史上最佳五大選秀，其中台灣好手陽岱鋼（陽仲壽）是在2005年選秀高中生第一指名入團，被譽爲為是「十年一遇」，而軟銀當時也想要選陽岱鋼，並且他也有機會跟哥哥陽耀勳同隊，可惜最後火腿也強行指名，本來以為王貞治抽到，但卻是火腿得標，陽岱鋼當時也流下眼淚。
記者吳政紘/綜合報導
2021-09-17 12:16:38｜2021-09-17 12:36:43
不過陽岱鋼的確撐起火腿的未來，看看當年選秀，除了八木智哉以「希望役」進入火腿，武田勝、川島慶三也都表現亮眼，今成亮太在2012年被交易到阪神，陽岱鋼算是發展不錯的球員。
尤其陽岱鋼在2016年對戰軟銀演出超級美技，讓他在火腿更是被認為是「功勞者」，幫助火腿奪下日本一。
而達比修有在2004年也是以第一指名入團，火腿第四輪還選到中村Michael，他曾在大聯盟藍鳥隊、雙城隊待過，幫助火腿在2006年奪冠。
大谷翔平所屬年度則是被認為是史上最佳選秀第一名，2012年受到前一年菅野婉拒加盟事件，火腿依舊強行指名宣布未來要挑戰大聯盟的「二刀流」小將大谷翔平，火腿不但製作企劃書多達31頁網羅，最後4度交涉拜訪後，他以一億日圓，5000萬激勵獎金，年薪約1500萬日圓加盟，並在2016年幫助火腿奪下日本一總冠軍後。
2017年7月9日，大谷順利加盟天使隊，也正式開啟他大聯盟「二刀流」生涯。