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市場憂中秋變盤、觀望氣氛濃　法人建議節後不追進

▲法人指出，基於長線觀察，台股下檔風險不高，可以擇機布局，但中秋節後大盤量能是否恢復，關係短線強弱，因此建議先行觀望，守株待兔，以不追進、等回檔為原則。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，基於長線觀察，台股下檔風險不高，可以擇機布局，但中秋節後大盤量能是否恢復，關係短線強弱，因此建議先行觀望，守株待兔，以不追進、等回檔為原則。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-18 18:00:00

上週台股在中秋節長假以及美股四巫日的不確定性罩頂下，指數開高走低，加權指數終場收17276.79點，一週跌197.78點，跌幅1.13%。法人指出，基於長線觀察，台股下檔風險不高，可以擇機布局，但中秋節後大盤量能是否恢復，關係短線強弱，因此建議先行觀望，守株待兔，以不追進、等回檔為原則。

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永豐金證券指出，以往投資人擔心「中秋變盤」，長假過後可能觸發走空。一方面擔心歐美市場的波動，另一方面則是產業淡季效果的聯想。但回顧2016年到2020年五次中秋節，前三天股市累積下跌僅一次，而節後十日累積則有三次上漲，因此中秋變盤說可能是古老歷史，節後可審慎樂觀。

另外，目前訊息混亂，一方面美國有QE減碼、債務上限等問題，而且Delta變種病毒對於就業與消費影響尚待澄清，總體方面有疑慮。再加上電子方面的長短料問題是否扼殺需求，也連帶影響投資信心，所以股市缺乏趨勢，建議策略上以不追進、等回檔為原則。

總結而言，永豐金證券建議，新一週先觀察量能，非有明顯帶量多頭訊號不出手，謹守展望穩定個股，長線布局。本週指數區間看17000點至17500點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，總體來看，維持台股區間走勢的看法，個股選擇是累積報酬的主要來源，對電子類股的正向看法不變，但將更側重半導體。以個股機會為選股主軸；在產業配置上，在電子業部份，看好晶圓代工將領軍半導體族群向上，IP service 持續受惠高速運算與 AI的需求成長，車用電子、功率元件與載板的長期趨勢看俏，新款 iPhone即將上市，Apple供應鏈具有季節性操作的亮點。

在傳產股部份，經濟回歸常軌、美國擴張基建與全球減碳為重點趨勢，看好資本支出、民生需求、綠能概念等類股，受疫情影響的鞋類與成衣業者則有機會在越南疫情放緩後有所表現。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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