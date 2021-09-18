市場憂中秋變盤、觀望氣氛濃　法人建議節後不追進

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另外，目前訊息混亂，一方面美國有QE減碼、債務上限等問題，而且Delta變種病毒對於就業與消費影響尚待澄清，總體方面有疑慮。再加上電子方面的長短料問題是否扼殺需求，也連帶影響投資信心，所以股市缺乏趨勢，建議策略上以不追進、等回檔為原則。
總結而言，永豐金證券建議，新一週先觀察量能，非有明顯帶量多頭訊號不出手，謹守展望穩定個股，長線布局。本週指數區間看17000點至17500點。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，總體來看，維持台股區間走勢的看法，個股選擇是累積報酬的主要來源，對電子類股的正向看法不變，但將更側重半導體。以個股機會為選股主軸；在產業配置上，在電子業部份，看好晶圓代工將領軍半導體族群向上，IP service 持續受惠高速運算與 AI的需求成長，車用電子、功率元件與載板的長期趨勢看俏，新款 iPhone即將上市，Apple供應鏈具有季節性操作的亮點。
在傳產股部份，經濟回歸常軌、美國擴張基建與全球減碳為重點趨勢，看好資本支出、民生需求、綠能概念等類股，受疫情影響的鞋類與成衣業者則有機會在越南疫情放緩後有所表現。
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