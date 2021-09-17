永義房屋全台首店插旗高雄　為永慶房產集團最新加盟品牌

房仲第一品牌－永慶房產集團旗下加盟的永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，三品牌全台總店數逼近1100家店，其台灣唯一成功運作的深度聯賣串聯旗下全台加盟店，提供「一人委託、千店服務、萬人聯賣」的優質服務，為台灣最強創業和發展平台！





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而永慶房產集團旗下最新加盟品牌－永義房屋，也承襲這個優良傳統！日前於高雄農16商圈盛大開幕的全台首店－永義房屋大順龍華加盟店，在深度聯賣助攻下，加上集團資源、系統平台和數位工具，自試營運到開幕僅短短兩週時間，便成交了13件，業績突破400萬元！





永義房屋為永慶房產集團旗下第四個加盟品牌，承襲集團30多年的成功經驗與資源，讓永義房屋一成立就擁有極大的競爭優勢。永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長於致詞時表示，永慶加盟事業成立至今20周年，在台灣房仲加盟產業創始者－孫慶餘董事長的帶領下，已成為「房仲第一品牌」，相信永義房屋能在集團品牌深度聯賣支持下快速成長，達到2022年開出100店的目標。





▲永義房屋全台首店正式落腳於高雄農16商圈，由永慶房產集團加盟事業處劉炳耀董事長與莊志成總經理頒發授權證書。（圖／永慶房產集團提供）

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成補充，為了給消費者高水準的房仲服務體驗，在加盟總部規劃下，永義房屋匯集了永慶房產集團的各項資源、誠實DNA和分享文化，配備與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，包括i智慧、行動智能經紀人等工具，是「人機合體」的現代新房仲！





在永義房屋全台首店開幕的慶祝會上，各界貴賓冠蓋雲集，除了劉炳耀董事長和莊志成總經理外，高雄市議員李順進、林智鴻、鄭孟洳、與高雄市不動產仲介經紀商業同業公會理事長簡志坤等地方意見領袖，也親自出席恭賀。





▲開幕現場請來鼓陣精彩開場！除了恭賀全台首店「永義房屋大順龍華加盟店」開幕，也加碼慶祝「半個月業績突破400萬元大關」。（圖／永慶房產集團提供）

台慶不動產高雄經管會會長陳富豪分析，我們當然很歡迎永義房屋的加入，一起把市場做大，一起攜手聯賣、服務客戶，畢竟現在是團結力量大的時代，沒有集團資源，事業版圖會很受限！我很看好永義房屋和永慶房產集團未來的發展，也深深覺得身為集團的一份子，真的是正確選擇。





而身為地主的永義房屋大順龍華加盟店店東吳浩銘，也在開幕致詞時開心分享，很榮幸成為永義房屋的第一間加盟店！當時得知永義房屋7月正式上市，加上具有永慶不動產同規格的系統支援，還有集團資源挹注，讓團隊立馬決定加盟。而永義房屋的品牌力，也沒有讓他們失望，9月份短短半個月時間，已經成交13件、業績突破400萬元，交出漂亮成績單。



