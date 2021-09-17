中職／古拉熱力演唱　看板娘短裙高跟鞋吸睛

為歡慶So-net 在台20週年，今(17)日特別邀請女神「蔡瑞雪」、原住民歌手「古拉」和樂天女孩分別於開場表演由「Octave music 八度音創」量身打造的多首歌曲。一開場，樂天女孩率先以活力四射的表演「我們樂天」點燃現場氣氛，接下來，擁有眾多粉絲、被搞笑耽誤的超級原住民歌手「古拉」，以渾厚有力的唱功，在這夏季的尾巴為大家獻上「夏天的海邊 Summer Beach」，讓大家透過他的歌聲淺嚐今年逝去的夏天該有的熱情！
記者吳政紘/桃園報導
2021-09-17 21:19:51
最後，女神「蔡瑞雪」特別獻上首支個人單曲「欸！你是我的菜」，以甜美的嗓音搭配輕快的曲調，希望藉由這首歌帶給現場所有球員與10號隊友感受到歌詞內「I wanna和你幸福and be with you」的甜蜜氛圍！
So-net 20周年的開球儀式，不僅邀請多位大咖接連在賽前精采演出，更破天荒加碼邀請到So-net 執行長-島康彥與樂天副董事長-川田喜則聯合與由女神蔡瑞雪和多位美眉一同微COS的So-net看板娘「音樂姬」、「網路姬」、「遊戲姬」等現身球場,一起可愛出擊擔任打擊開球嘉賓。藉由兩位日籍長官攜手看板娘同心協力開球，不僅象徵著台日友好的精神，更盼能將此同心色彩分享給所有台灣的10號隊友們！