高雄券推數位方案　史哲：唯一加碼對接振興方案在高雄

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史哲指出，高雄市政府推動高雄券數位加碼，包括財政局、一卡通董事長、經發局等局處首長，紛紛使出渾身解數來達成這困難任務。他同時感謝國泰世華、台新、聯邦、新光、高雄銀行等5家業者，及LINE Pay、台灣Pay、PChome Pi錢包以及一卡通，一同響應高雄券數位振興方案的推動，此次和高雄券合作銀行的發卡量，超過1600萬張！
史哲也透露，在研議「高雄開就賺」振興活動之初，便已納入數位對接的思考，也可以看到今年在防疫以及數位轉型的趨勢之下，中央政府加大數位券的推動力道。中央去年推行三倍券，僅有8%民眾選擇數位領券，其中九成的使用者選擇信用卡，但地方在推行數位多以電子支付進行。此次高雄券與信用卡的結合，可說是地方唯一真數位對接！
史哲指出，高雄券數位對接的實際操作面有許多的討論與激盪，過程峰迴路轉、層層關卡，就是希望提供「對接種類最廣、加碼綁定最簡單」的數位加碼方案，於綁定合作支付業者數位振興券時，即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動，直接對接零時差。
史哲認為，後疫情時代，大家都還在適應與病毒共存的日子，而大家殷殷期盼的振興，不僅是促進經濟興旺，更希望可以振奮人心。現階段的每一步都相當不容易，感謝各界夥伴與團隊們齊心不懈的守護高雄，我們繼續努力，持續展現高雄的創意與可能性。
史哲也提醒大家「數位紙本雙重對接」五倍變六倍，實體紙本數位對接並行最方便。除了有銀行推出的優惠活動，可再享有高雄券加碼。在高雄消費滿5000元，其中旅宿、餐飲累計超過2500元，就能夠拿到1000元高雄券，不過數量有限，請儘速消費！民眾在高雄消費滿額之後將會收到簡訊的領券通知，即可在網站上預約取券的方式，不僅能選擇郵寄到府，還能選擇在全台7-11或是高雄捷運車站取券，讓支持高雄消費落地的民眾領取過程便捷快速。