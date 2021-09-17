捐日124萬片口罩　謝長廷：感念捐台疫苗的答禮

駐日代表謝長廷今（17）日赴埼玉縣出席台灣企業捐贈124萬片口罩予日本儀式，謝長廷表示，這批口罩是紀念日本首次捐台124萬劑疫苗的答禮，台日兩方在相互加油、鼓勵及感謝中，不斷深化友情和善的循環。
記者張志康/綜合報導
2021-09-17 22:21:45
謝長廷表示，他昨日代表台灣捐贈血氧濃度機和製氧機給日本，由日華議員懇談會會長古屋圭司代為收下。日本首相菅義偉昨日在推特（Twitter）以雙語向台灣表達謝意。今日官房長官加藤勝信今日也於記者會中公開答謝。
這批口罩是桃園易廷企業公司委託在日本的台灣醫師聯合會會長宮田功健及僑務顧問林月理捐贈，謝長廷表示，看這數字就知道是紀念日本第一次捐贈124萬劑疫苗的答禮。
謝長廷指出，今日在埼玉縣的僑領自宅舉行捐贈儀式，儀式現場僅有34萬片口罩，其餘90萬片已於日前陸續日華議員懇談會會長古屋圭司協助，分發至日本各自治體，交給弱勢族群或團體使用。今日出席儀式的還包括該會的幹事長本庄市吉田巿長、柚原事務局長代表接受，另外埼玉縣多位市長也來列席。
謝長廷認為，台灣和日本就是這樣，在此起彼落的加油、鼓勵和感謝聲中，不斷深化友情和善的循環，正向能量也持續擴大。