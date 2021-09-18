COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

支持大新竹合併升格　竹市民代冒雨街頭宣講

▲新竹市議員們宣傳大新竹合併升格。（圖／民進黨新竹市黨部提供）
▲新竹市議員們宣傳大新竹合併升格。（圖／民進黨新竹市黨部提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-09-18 12:27:48

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格直轄市議題，引發討論，支持林智堅主張的竹市議員們近日也上街宣傳理念。中秋連假的前夕、17日傍晚，新竹市議員李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥趁著連假返鄉潮，在經國大橋文興路、自強南路口啓動首場街頭宣講，雖然現場下起大雨，仍不減他們宣傳理念的決心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧表示，新竹縣市不僅創稅能力佳，移入人口也是全台之冠。若要照顧超高齡化社會中的青少年人口，新竹需要在大眾運輸、學區環境、文教產業方面重新整合，並在醫療照顧、嬰幼兒補貼與長照等面向更加努力。

她強調，一切的根本都在有效率的單一地方政府，竹竹合併升格後，富裕的城市才能得到高效率的優質治理，更能減輕三明治世代的生活壓力。

劉康彥則形容，大新竹多年來是「一個生活圈、三個單位」，竹市、竹縣、竹科各自為政，但民眾的日常生活高度重疊，像是許多園區人選擇在竹北、竹東置產，但孩子就讀竹中、竹女、實驗中學，大家最害怕面對雨天的跨縣市交通。

劉康彥指出，經國橋每逢大雨就是塞爆，因此新竹縣、市政府在2017年合作推動智慧交通號誌控制系統，但如果沒有縣市分家，早就做了。包括台68的斷頭橋、銜接縣政九路的跨縣市橋梁，也因為縣市政府不同調而停擺，這就是縣市分家對大新竹的影響。

市議員劉崇顯則表示，許多住在新竹縣的竹科朋友每天花許多時間在經國大橋通勤，但對改善跨區交通扮演重要角色的大新竹輕軌，卻因縣市政府規劃經驗上的落差導致可行性研究遲遲無法核定，合併升格後不僅能讓不同調的行政效率獲得改善，財政上也更有餘裕負擔輕軌的興建成本。

民進黨新竹市黨部主委陳建名強調，新竹縣、市自民國71年分家以來，衍生出不少都市規劃與土地利用的問題，縣市間的觀光與教育資源，也有更多交流、共享的空間。陳建名主張，新竹人值得過更好的生活，盼新竹縣市能盡快合併升格台灣第七都。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀