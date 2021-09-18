號稱「劉德華剋星」　《賭神》大反派竟是台南人

曾在電影《賭神》中飾演「高義」的演員龍方本名李健民，他是香港電影圈著名反派角色專用戶，演出的知名電影包括《賭神》、《五億探長雷洛傳：雷老虎》、《賭俠2之上海灘賭聖》等，和周潤發、周星馳、劉德華等大牌港星都有過無數對手戲。雖然龍方很早就在香港出道，但他其實是在台南長大，還曾經和李小龍爭搶過同一個電影角色，且還有「劉德華剋星」的稱號。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-18 12:38:49｜2021-09-18 12:48:43
龍方飾演的反派角色形象陰險狡詐，常常讓觀眾看了恨得牙癢癢，雖然他70年代就在香港以武行身分出道，但他其實是台南人，還曾來過台灣當武術指導，但星途一直都不順遂，還轉行當起酒樓經理，直到80年代末期才被導演王晶挖掘，並以「高義」一角打出知名度，還因爲多次在電影中和劉德華飾演對立角色，被稱為「劉德華剋星」。 在80年代初期時，龍方還只是一個沒沒無名的小演員，曾經在電影《雍正與年羹堯》中飾演年羹堯，扮演雍正的演員則是徐少強。根據陸媒報導，其實當時李小龍也曾爭取過年羹堯這個角色，但最後不知道是李小龍放棄，還是片商選擇了龍方，才讓龍方順利拿下角色。
雖然龍方拍過上百部電視劇和電影，但傳聞老婆不贊成他的娛樂事業，因此帶著女兒移民美國，2人在90年代離婚。之後龍方再度棄影從商，卻於2008年發現罹患肺癌末期，雖然緊急治療，但仍在半年後不幸過世，當時身邊一個家人都沒有，連遺言都來不及留下，讓人聽了不勝唏噓。