桃勤女員工染Delta與三大案不同 追41航班境外移入個案
針對桃勤女員工感染Delta變種病毒確診，指揮中心今（18）日指出，清查其定序都跟國內三大Delta案，包括屏東枋山、桃園機師以及新北幼兒園序列不同，目前正在跟女員工之前工作的41個航班去做比對，比對出來有兩位境外移入確診，相關後續會持續追蹤。
記者許家禎/台北報導
2021-09-18 14:54:02
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，桃勤女員工定序跟國內三大Delta案，包括屏東枋山、桃園機師以及新北幼兒園都不一樣，因此可以排除是三大案的延續，並朝境外移入感染來比對。
羅一鈞指出，目前鎖定可能感染的來源序列，與中東西亞序列最為接近。而境外移入個案中也確實有從中東西亞回來的，會再進一步比對釐清。目前針對桃勤女員工9/12發病前14天，也就是8/29到9/12共41個航班去做清查，而比對出來，有兩位是境外移入，將會持續比對讓大眾知道。
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