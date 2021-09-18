口罩實名制超商服務暫停　藥局通路維持運作

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指揮中心指出，去(2020)年初COVID-19疫情初期，因應民眾突然增加的購買口罩需求，且當時國內口罩產能有限，為讓徵用口罩能有效分配及提供民眾購買，指揮中心於去年2月6日推動口罩實名制，透過藥局通路販售徵用口罩；之後為讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，再於3月12日增加網路/超商販售通路，民眾上網路預購後，可選擇到統一、全家、萊爾富、OK、全聯社、美廉社、屈臣氏及康是美等全國8大超商/市/藥妝店的1萬4千餘家門市取貨。實名制口罩推行至今，已販售約17億片，在此次COVID-19疫情的防疫過程，發揮相當重要之貢獻。
指揮中心特別感謝藥師/藥劑生、衛生所及各超商/市/藥妝店相關人員，一年多來對疫情防治付出的努力和辛勞，重大貢獻值得民眾肯定。現在網路/超商通路已完成階段性任務，暫停服務，未來實名制口罩，將由藥局通路與偏鄉衛生所繼續販售，落實醫材管理，以及提供民眾專業諮詢服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。