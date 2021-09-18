違反自主健康管理規定找朋友聚餐　北市將罰王力宏

藝人王力宏日前違反自主健康管理規定，與藝人徐若瑄、「黑人」夫妻陳建州與范瑋琪等人聚餐，由於違反自主健康管理期間禁止與他人從事近距離或群聚型活動規定，北市府今（18）日表示將開罰。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-18 16:12:55｜2021-09-18 16:13:54
北市今日防疫因應記者會上，媒體詢問王力宏日前違反自主健康管理規定找朋友聚餐，是否將開罰?台北市副市長黃珊珊表示，很多民眾對自主健康管理規定不是很清楚，這個案子違反自主健康管理期間禁止與他人從事近距離或群聚型活動，例如聚餐與聚會，這部分違反自主健康管理規定，現在是假日，將在上班日會依法做出裁處。
針對違反自主健康管規定，王力宏也透過臉書公開致歉，表示「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的疏忽了解隔離後的七天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的三天自主健康管理也會嚴格完成」。
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