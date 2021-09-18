第九期BNT、高端疫苗預約開打時程出爐 9月20日開放預約
中央流行疫情指揮中心今（18）日指出，第九期BNT、高端疫苗開放預約，時間在9/20早上10點開始到9/22中午12點。BNT施打時程為9/25到10/2，高端則是9/27到10/2。另外，指揮官陳時中指出，10月開始也有流感疫苗要開始施打，呼籲民眾施打流感疫苗與新冠肺炎疫苗，兩者應該間隔7天，並在接種前主動告知醫師接種史。
記者許家禎/台北報導
2021-09-18 16:06:47｜2021-09-18 17:11:17
指揮中心今日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第九期可接種疫苗為BNT疫苗及高端疫苗，預約接種時間為今(2021)年9月20日10時至9月22日12時止。符合本期預約資格者，將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。另高端疫苗施打期程調整自9月27日至10月2日提供接種，BNT疫苗施打期間則維持原訂9月25日至10月2日提供接種。
指揮中心說明，第九期符合預約資格對象及意願登記情形如下(依9月17日中午意願結算結果)：
一、「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT民眾，預約接種BNT疫苗第一劑，共計910,184人。
二、「9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上民眾」，預約接種高端疫苗第二劑，共計652,833人。
指揮中心提醒，民眾前往接種高端第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，請民眾返回第一劑接種之醫療院所申請補發，以順利完成第二劑接種。於接種前，接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問民眾疫苗接種史，檢視民眾「COVID-19疫苗接種紀錄卡」紀錄及「健保卡」註記貼紙資料，如均無相關接種證明或資訊者，除可使用網路連線「全國性預防接種資訊管理系統」(NIIS)查詢子系統查詢疫苗接種史，合約醫療院所亦可透過雲端藥歷系統等連結查詢，以確認疫苗接種間隔及廠牌是否符合規範。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。