南非母親紐西蘭殺害3名幼女　精神病理評估中

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因為疫情關係，一家人先住進隔離中心14天，1周前全家搬進狄克卡森所服務醫院配給位於南島（South Island）坎特布里（Canterbury）的宿舍。
16日晚間狄克卡森在醫院值完夜班返家後發現慘劇。警方與醫護人員趕到現場時3名幼童已無生命跡象。
南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述狄克卡森1名不願具名的前同事和另1名紐西蘭當地的人士指出，3名幼童被懷疑是遭電線勒斃身亡。
這名也是醫生的前同事表示，羅琳在南非期間一直服用某種藥物，但為了符合申請紐西蘭移民資格而停止服藥。在隔離中心14天過得非常辛苦，每天只能出門1小時。
這名同事說：「你可以想像嗎？你所知道的一切，包括你的生活方式、你的朋友、你的家人，甚至你孩子的保姆，都突然消失了，你被困在如同坐監服刑的氛圍中。」
消息傳回南非震驚狄克卡森所有親朋好友。自2018年起在狄克卡森家擔任保姆的西班尤尼（Mendy Sibanyoni）向媒體表示，她從沒聽過狄克卡森夫妻吵架，他們十分疼愛3個女兒，也非常期待紐西蘭的新生活。
西班尤尼淚流滿面地說：「羅琳對一切都很滿意，很高興丈夫在紐西蘭找到新工作，而且有一套公寓。」
報導引述羅琳在南非的父親表示，對於女兒在紐西蘭發生的悲劇十分震驚，但是希望大眾尊重他們的隱私，在這種艱難時刻給予他們支持。（編輯：韋樞）1100919