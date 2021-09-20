曼谷疫苗巴士深入社區　服務長者和行動不便族群

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根據曼谷市政府規劃，一輛疫苗巴士只要5到6位工作人員，1位司機、2位醫療人員，至多再加2位處理文書作業的工作人員，機動性相當高，可以每天視情況安排巴士到不同社區為弱勢族群施打疫苗，市政府估計一天約可以施打1000位民眾。
曼谷市政府發言人彭薩功（Pongsakorn Kwanmuang ）接受中央社採訪時表示，行動疫苗巴士好處在於可以深入一些醫療資源難以進入的社區，能夠增加接種疫苗的人數，這是曼谷市政府想辦法主動接觸民眾的新方式，而不只是等待民眾到疫苗接種站。
彭薩功表示，行動疫苗巴士從一開始1輛巴士，在2週內增加到6輛巴士，未來還會增加更多疫苗巴士，目前約已施打4000到5000人，這其中不只是行動不便的弱勢族群，還包括無法用手機預約也無法到疫苗接種站的遊民，市府疫苗巴士已經造訪過是樂園（Lumphini Park）、拉差當能路（Ratchadamnoen Road）以及華藍蓬車站（Hua Lamphong Train Station）等遊民聚集的地方。
47歲的民眾諾差娜（Nochana Sankok）是坐輪椅的行動不便人士，平常在市場賣東西，之前已經感染過一次COVID-19，她到派恩寺留下資料後就收到通知今天來打疫苗，能夠就近接種她覺得很方便也很高興。
68歲市民初頌通（Chusontorn Ruenpet）在火車站當保全人員，去了很多地方詢問都排不到疫苗，今天終於可以打到疫苗，他覺得疫苗巴士能夠方便地觸及到人民，是非常好的方式。
由於COVID-19疫情重創泰國觀光業，泰國政府規劃讓完整接種疫苗的國際觀光客入境曼谷免隔離，曼谷市因此加快腳步為民眾施打疫苗，目前曼谷40%的居民約320多萬人已接種完兩劑疫苗。阿斯文日前曾表示要等到至少70%的曼谷居民打完兩劑疫苗再來談開放，而市政府預計可以在10月22日達成這個目標。（編輯：林憬屏）1100920