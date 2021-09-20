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曼谷疫苗巴士深入社區　服務長者和行動不便族群

▲為了讓年長者或殘障人士等不方便移動的族群以及遊民方便打到疫苗，曼谷市政府從9月8日起啟動行動疫苗巴士計畫，讓機動性高的巴士深入社區，盡可能讓更多民眾接種到疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲為了讓年長者或殘障人士等不方便移動的族群以及遊民方便打到疫苗，曼谷市政府從9月8日起啟動行動疫苗巴士計畫，讓機動性高的巴士深入社區，盡可能讓更多民眾接種到疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-20 19:14:56

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）為了讓年長者或殘障人士等不方便移動的族群以及遊民方便打到疫苗，曼谷市政府從9月8日起啟動行動疫苗巴士計畫，讓機動性高的巴士深入社區，盡可能讓更多民眾接種到疫苗。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第三波疫情席捲泰國，政府努力提高全國疫苗覆蓋率，目前曼谷市政府已有6輛改裝過的疫苗巴士，其中1輛今天開到派恩寺（Wat Phai Ngoen），幫週遭社區行動不便的人以及長者施打疫苗，曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）到場視察執行狀況。

根據曼谷市政府規劃，一輛疫苗巴士只要5到6位工作人員，1位司機、2位醫療人員，至多再加2位處理文書作業的工作人員，機動性相當高，可以每天視情況安排巴士到不同社區為弱勢族群施打疫苗，市政府估計一天約可以施打1000位民眾。

曼谷市政府發言人彭薩功（Pongsakorn Kwanmuang ）接受中央社採訪時表示，行動疫苗巴士好處在於可以深入一些醫療資源難以進入的社區，能夠增加接種疫苗的人數，這是曼谷市政府想辦法主動接觸民眾的新方式，而不只是等待民眾到疫苗接種站。

彭薩功表示，行動疫苗巴士從一開始1輛巴士，在2週內增加到6輛巴士，未來還會增加更多疫苗巴士，目前約已施打4000到5000人，這其中不只是行動不便的弱勢族群，還包括無法用手機預約也無法到疫苗接種站的遊民，市府疫苗巴士已經造訪過是樂園（Lumphini Park）、拉差當能路（Ratchadamnoen Road）以及華藍蓬車站（Hua Lamphong Train Station）等遊民聚集的地方。

47歲的民眾諾差娜（Nochana Sankok）是坐輪椅的行動不便人士，平常在市場賣東西，之前已經感染過一次COVID-19，她到派恩寺留下資料後就收到通知今天來打疫苗，能夠就近接種她覺得很方便也很高興。

68歲市民初頌通（Chusontorn Ruenpet）在火車站當保全人員，去了很多地方詢問都排不到疫苗，今天終於可以打到疫苗，他覺得疫苗巴士能夠方便地觸及到人民，是非常好的方式。

由於COVID-19疫情重創泰國觀光業，泰國政府規劃讓完整接種疫苗的國際觀光客入境曼谷免隔離，曼谷市因此加快腳步為民眾施打疫苗，目前曼谷40%的居民約320多萬人已接種完兩劑疫苗。阿斯文日前曾表示要等到至少70%的曼谷居民打完兩劑疫苗再來談開放，而市政府預計可以在10月22日達成這個目標。（編輯：林憬屏）1100920

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