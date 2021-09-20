黃珊珊：確診者住過防疫旅館　房間須靜置清消3天

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布有2例本土確診個案，2例均居住在台北市。其中一例經6度採檢才確診。台北市副市長黃珊珊傍晚表示，經台北市疫調會議決議，將要求境外居家檢疫防疫旅館，若有確診者曾入住，則該房間應靜置清消3天以上，避免防疫破口。
記者張志康/綜合報導
2021-09-20 18:37:04
黃珊珊表示，台北市今日有2例本土確診個案，一例是居家隔離中的１歲幼兒，解隔離前採檢確診，CT值達34。另一例為英國留學生，今年7月回國時及居家檢疫都採檢陰性並解除隔離，9月要回英國念書才自費採檢呈現陽性，CT值為34。
黃珊珊指出，由於該名留學生之前在英國就已經確診過，目前沒有辦法判斷是確診後殘陽還是在國內有其他感染源，所以先列為不明，我們已經匡列所有接觸的家人與足跡有關的接觸者，並立刻進行精準疫調擴大採檢！
黃珊珊今日下午出席台北市疫調會議，各健康中心已經針對相關個案完整疫調並匡列，也提出完整報告，我們都同步報告市長。
黃珊珊也強調，近來境外移入的確診個案越來越多，而且幾乎都是DELTA病毒株，我們現在針對境外居家檢疫的防疫旅館，要求有確診者必須將該房間靜置清消三天以上，公共場域加強清消，避免防疫破口。