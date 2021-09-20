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《俗女2》鍾欣凌抱緊天心吐1字　網友看哭：這幕最噴淚

▲鍾欣凌（右）抱著天心哭了。（圖／翻攝CATCHPLAY）
▲鍾欣凌（右）抱著天心哭了。（圖／翻攝CATCHPLAY）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-20 19:53:27｜2021-09-20 20:07:05

《俗女養成記2》昨（19日）播出第七集，天心、鍾欣凌、謝盈萱、于子育4個影后級人物同台飆戲，狠戳觀眾淚腺，天心飾演的大表姐「洪育萱」，在外裝作一個樂天貴婦，其實身上滿是家暴傷痕，她在鍾欣凌飾演的女警面前撩起裙子，赤裸裸展示瘀青，換來對方緊抱喊話：「走！」女人之間相互支持的情感看哭粉絲，網友封「這一幕最噴淚」。

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▲于子育（左起）、天心、謝盈萱在《俗女養成記2》吃到加料布朗尼失控。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲于子育（左起）、天心、謝盈萱在《俗女養成記2》裡吃到加料布朗尼失控。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
以下有雷

劇中嘉玲媽（于子育飾）懷疑老公與學妹外遇，揪未婚懷孕的陳嘉玲（謝盈萱飾）、洪育萱（天心飾）出門旅遊，報復性花光30萬元，一路上洪育萱堅持穿著高跟鞋爬山、逛沙灘，氣得陳嘉玲喊：「妳真的很欠揍。」一語戳中對方被家暴的痛腳，姐妹倆在海灘上扭打一團。更加超展開的情節是，嘉玲媽在海灘被老外帥哥搭訕，送她們吃「加料」布朗尼，3個女人甜點下肚，精神嗨到外太空，在馬路上危險駕駛，被帶回警局，洋相百出超失控。

▲天心在《俗女養成記2》裡飾演被家暴女性。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲天心在《俗女養成記2》裡飾演被家暴女性。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
旅程中大表姐的婚姻問題逐步被揭露出來，為了幫嘉玲媽出氣，洪育萱打電話給嘉玲爸的學妹嗆聲，卻在通話過程中不小心代入私人情感，痛罵對方：「可不可以不要隨便勾引別人老公，妳給我聽清楚，我老公不會為了妳這個女人跟我離婚。」

還有一幕是洪育萱幫陳嘉玲搞定超速罰單，原來她在女警面前撩起裙子，秀出大腿上的家暴瘀青，向女警隨口編個超速理由：「我先生打我不止一次，要是今天不逃……」話沒說完，女警緊抱住大表姐要她「走」，趕快逃離家暴魔爪，這場戲鍾欣凌輕拍天心肩膀，泛紅的眼眶承載女人之間的憐惜，2位影后互飆演技，讓人大呼過癮。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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