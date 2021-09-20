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楊雅筑與《女力》演員鬥畫功　搞怪自創「菲」機跑道

▲梁瀚名（左起）、楊雅筑、王上菲、鄭亞、鯰魚哥比賽畫柚子。（圖／TVBS）
▲梁瀚名（左起）、楊雅筑、王上菲、鄭亞、鯰魚哥比賽畫柚子。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-20 22:00:00

《女力報到-男人止步》劇組拍攝3年多，主演梁瀚名、楊雅筑、王上菲、鄭亞、林建予（鯰魚哥）培養出好感情，趁著中秋節將至，5人參加柚子繪畫大賽，較勁美術天分。同為《女兵日記》17連同袍，眾人紛紛抓出彼此臉部特點下筆，唯獨楊雅筑竟畫出一台「菲」機，讓眾人疑惑不已，原來是日前王上菲被開玩笑「停機坪」，因此楊雅筑逗趣畫出1台飛機與跑道，以此詮釋王上菲，惹得大家哈哈大笑。

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▲楊雅筑（中）畫「菲」機跑道，笑翻眾人。（圖／TVBS）
▲楊雅筑（中）畫「菲」機跑道，笑翻眾人。（圖／TVBS）
王上菲畫的人選是鄭亞，眼睛神韻很像，還畫出細長頭髮，正如她的頭髮非常直、常被說很像假髮；而鄭亞畫的鯰魚哥將特色「嘴唇、黑眼圈、戴耳環」都呈現出來，被讚很傳神。鯰魚哥表示他的人選梁瀚名因為臉小，因此將柚子倒過來畫，並畫出梁瀚名震驚的表情，除了畫梁瀚名之外，鯰魚哥在背後還畫兄弟游小白，招牌眼鏡、牙齒、瀏海等特色都有畫出，演員群一致認同栩栩如生。  

▲王上菲（左）畫鄭亞非常傳神。（圖／TVBS）
▲王上菲（左）畫鄭亞非常傳神。（圖／TVBS）
梁瀚名透露國中的時候很喜歡畫課本、畫插圖，畫起楊雅筑非常可愛，只是不小心將她鼻子畫太大，楊雅筑開玩笑是因為聞到鯰魚哥的屁才撐大，梁瀚名不忘畫出「有9都好說」，形容楊雅筑只要有酒都可以很好說話。 大夥中秋節為了防疫取消烤肉，不免俗還是要吃月餅與柚子，梁瀚名分享：「特別喜歡媽媽做的蛋黃酥，而且媽媽每年都會做月餅請劇組大家吃。」楊雅筑則表示自己是芋頭控，無論是月餅、蛋糕或麵包都一定選芋頭口味。

▲梁瀚名學起鯰魚哥畫的柚子。（圖／TVBS）
▲梁瀚名（左）學起鯰魚哥畫的柚子。（圖／TVBS）
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