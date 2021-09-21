直播／打2劑才能入美、不認可高端怎辦？陳時中最新說明
美國宣布將解除之前對33國的旅遊禁令，但自11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明，完整接種疫苗才可免隔離，而是要世界衛生組織（WHO）授權的疫苗才可以，雖然目前最後名單尚未敲定，但目前WHO核准使用的7種疫苗，並不包括國產高端疫苗，加上現階段國內接種2劑的不到1成，中央流行疫情指揮中心有無因應對策？將如何說服國際認可？指揮官陳時中今（21）日下午2點將召開記者會，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶大家一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 13:50:00
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計3,154,941例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含3,137,397例排除），其中16,147例確診，分別為1,515例境外移入，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計840例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另11例為境外移入。
根據指揮中心9月17日公布的數據，截至目前為止，累計接種新冠肺炎疫苗13,171,843 劑，AstraZeneca接種8,645,650 劑，Moderna接種3,805,277劑，高端接種720,916 劑，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率 49.43 %，劑次人口比56.17（劑／每百人）。不過，累計接種第一劑11,593,038劑，接種第二劑僅1,578,805劑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。