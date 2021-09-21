U23中華隊熱身賽　莊陳仲敖飆153公里

U23中華代表隊今(20)日與墨西哥隊進行熱身賽，中華隊投手群輪番上陣，7局賽事啟用7位投手，其中邱駿威在五局下遭到墨西哥打線狙擊失血兩分，加上最後七局下王志庭遭高飛犧牲打失血1分，中華隊最後以0：3敗給墨西哥隊。
記者吳政紘/綜合報導
2021-09-21 14:22:18
中華隊總教練吳思賢表示：今天主要是讓選手熟悉球場跟比賽節奏，今天投手球速都還不錯，莊陳仲敖、林振瑋都有153KM，另外潘文輝也投到156，投手調整的狀況還不錯，邱駿威部分不擔心，跟捕手默契再多配合幾次，不用刻意投到邊邊角角，讓他的主要武器球直球充分發揮就能收到很好效果，王志庭也是在測試滑球，才被掌握擊出安打後失血1分，打擊部分今天安打比對手多，但是適時一擊的掌握度不夠，中心打線林軒逸跟李育全要加緊進度，另外也期待兩位旅美野手明天會合後能夠替中華隊打線加溫。整體讓全隊適應一下世界盃的強度，也期待大家在最後兩天的時間能調整到位。
中華隊投手群今天輪番上陣，依序為莊陳仲敖、林昱珉、林振偉、徐基麟、邱駿威、潘文輝以及王志庭，其中僅邱駿威被對手擊出2支安打加上1次保送，0.2局失血2分，另外加賽七局下半王志庭被擊出3壘安打後被高飛犧牲打失血1分，打線方面今天整體安打數比墨西哥多，但始終欠缺臨門一腳，也讓中華隊最後無法攻下分數，其中曾宸佐1安1保送表現最為出色，邱辰、沈朕清與李亦崴也都有安打貢獻。中華隊明天也將休息一天，22日最後練球後，準備迎接23日開打的正式賽。