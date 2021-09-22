NBA／勇士全力拚冠軍　榜眼中鋒下一季可能得從替補打起

雖然金州勇士對於他們陣中的年輕球員深具信心，但同時他們也必須兼顧主力球員渴望爭冠的情感。根據隨隊記者Anthony Slater報導，下一季球隊中鋒James Wiseman很可能得從替補打起。

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20歲的Wiseman在去年被勇士以榜眼籤選下之後，一直被球團視為是未來接班的重要成員，上一個賽季打出11.5分5.8籃板的數據，但在卡位及防守上仍有待加強。

勇士沒打算出售Wiseman，但也希望他能成長到能夠在關鍵戰役幫助球隊的高度， Slater表示「勇士下賽季對Wiseman的預期要低於2020-21賽季。接下來這個賽季，在證明自己能扮演更重要的角色之前，他將是Kevon Looney的替補。」

「他會得到一些零碎的輪換時間，直到他可以承擔更大的角色才會被勇士重用。」Slater也透露Wiseman新賽季可能會被下放到發展聯盟，以吸取更多比賽經驗。

在Klay Thompson有望在新賽季回歸的情況下，勇士上下都對此充滿期待，不太可能在像前兩季一樣給予一些新人和輪換邊緣的球員練手感。即使是Wiseman也必須證明自己有能力，才能獲得位置。