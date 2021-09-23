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快訊／今日本土、死亡個案皆「加零」　僅增9例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-23 14:07:20｜2021-09-23 14:22:25

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布，國內新增9例COVID-19確定病例，為9例境外移入，未有本土確診；另外，今日確診個案中，也未新增死亡個案。

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▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，但新增9例境外移入病例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，但新增9例境外移入病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，為7例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自印尼(案16270、案16278)、阿拉伯聯合大公國(案16271)、越南(案16272、案16273)、菲律賓(案16274)、奧地利(案16275)、印度(案16276)及肯亞(案16277)入境，入境日介於9月8日至9月22日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,216,611例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,199,476例排除)，其中16,168例確診，分別為1,536例境外移入，14,578例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心23日公布無本土確診及死亡案例，累計本土確診維持14578例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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