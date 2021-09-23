鴻海子公司員工傳陽性 莊人祥：「單基因陽性」不算確診
鴻海子公司昨（23）日傳出一位員工快篩陽性，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，目前該案血清抗體陰性，且經過重新檢驗，也僅有單基因陽性，因此今日暫不列為確診。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-23 14:20:36｜2021-09-23 14:26:43
莊人祥指出，新北某集團昨日傳出有1位員工快篩陽性，之後送到醫院後，進行快速PCR檢驗也是陽性，但是該檢體送到昆陽實驗室，經過檢驗為單基因陽性，一般傳統核酸檢測都是要雙基因陽性，才算確診。
莊人祥稱，目前該案預計明日會再採檢一次，也有進行血清抗體檢驗，結果也是陰性，因此先不研判該案為確診，如果後續有更多訊息，會再進行說明。
另外，針對該公司所使用的唾液快篩，莊人祥表示，目前該產品還未通過食藥署核准，至於他是不是每日篩檢，那要看他自己內部評估；至於鴻海做唾液快篩是否違法，還是要交由食藥署來研判；此外，目前該公司有匡列密切接觸者共6位。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，該案為20餘歲女性，目前未接種過疫苗。
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