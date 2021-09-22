高雄BNT接受度達94%　13萬學生明起施打

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▲學生接種疫苗後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

× ▲學生接種疫苗後注意事項。（圖／高雄市政府提供）

▲校園疫苗接種SOP。（圖／高雄市政府提供）

× ▲校園疫苗接種SOP。（圖／高雄市政府提供）

教育局長謝文斌則強調，在校接種COVID-19疫苗並不需要付費，只需要攜帶證件；若接種當日無法或不願意進行施打，未來也可由學校提供接種通知單，請家長至公費疫苗預約平台進行意願登記；若是原本不願意但後來願意接種了該怎麼辦？謝文斌說，這有兩種情形，若學校已完成集體接種就需要到預約平台進行意願登記，若學校尚未完成集體接種，家長便可向導師提出意願書修改，即可於學校集體接種是完成接種。





▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，累計本土確診14578例。（圖／NOWnews製表）