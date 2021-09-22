高雄BNT接受度達94%　13萬學生明起施打

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陳其邁表示，至於BNT疫苗殘劑的使用次序，陳其邁說第一還是校園內滿18歲以上教職員工、志工、課後社團及學習扶助老師接種第一劑者；第二則是協助校園集中接種之滿18歲以上工作人員接種第一劑者；至於接種28天若出現不良反應，目前已聯絡高雄長庚醫院、義大醫院、高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和醫院等四大醫學中心，以及高雄市立聯合醫案做為後送醫院，將有專業醫師進行治療。
高雄長庚紀念醫院林孟志教授則表示，醫療團隊已經很有經驗，也請學生們遵照校園接種SOP，一、量體溫、確認學生基本資料並再叮嚀接種後注意事項；二、報到；三、醫師評估；四、疫苗接種；五、休息15分鐘；若一切順利就可回校上課，若出現狀況可即刻處理，但必須忠實向醫護團隊說明當下身體狀況。
而為避免過於緊張出現暈針狀況，而暈針狀況多在注射時或注射後5分鐘內出現，因此林孟志教授也建議同學們，一、避免空腹及脫水狀況下接種；二以坐姿進行接種；三接種後安靜休息，觀察15分鐘；四、可藉由聽音樂、影片或適度聊天舒緩情緒。
教育局長謝文斌則強調，在校接種COVID-19疫苗並不需要付費，只需要攜帶證件；若接種當日無法或不願意進行施打，未來也可由學校提供接種通知單，請家長至公費疫苗預約平台進行意願登記；若是原本不願意但後來願意接種了該怎麼辦？謝文斌說，這有兩種情形，若學校已完成集體接種就需要到預約平台進行意願登記，若學校尚未完成集體接種，家長便可向導師提出意願書修改，即可於學校集體接種是完成接種。
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