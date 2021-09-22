高市府總預算說明會登場　議長阿姑說話了

高雄市長陳其邁今（22）日率領市府相關局處赴議會，說明111年度高雄市總預算籌編情形，高雄市勞健保欠費673億元，在市府歷年努力下，於今年度償還約80億元後，已全數還清；今年可說是近幾年最沒有火花的一次預算說明會，議長曾麗燕則說府會大家做好溝通工作，才能讓預算儘快審完。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-22 18:43:23
預算編製說明會由議長曾麗燕主持，她說，過去一年深受COVID-19疫情影響，市民生活模式和城市產經發展均有重大改變，並且衝擊市政推動，議會和市民關切市府如何在預算上因應疫情帶來的改變，更期盼陳市長帶領高雄突破困境及振興產業。
高市府表示，市府總預算歲出入差短預算數逐年下降，籌編111年度總預算時，歲入編列1,455.98億元，歲出編列1,514.92億元，淨舉借預算數新臺幣58.94億元，較今年預算的62.09億元，再減少3.15億元，創近11年新低；至於在節流方面，則賡續檢討員額控管、組織整併等措施以抑制人事費成長，並檢討業務委外、加強管控各項支出。透過上述開源節流措施，明年度預算編列歲入出差短縮小，使淨舉借可以降至58.94億元。
說明會多位藍綠議員現場多針對社福預算、振興高雄券、捷運及班班有冷氣等政策進行詢問，現場由市長陳其邁等市府團隊進行答詢，有別於前幾年爆發的零星口角衝突，今年的總預算說明會少了些火藥味，說明會結束後，人稱「阿姑」的議長曾麗燕也苦口婆心的勸說，「希望府會在審預算前，各局處都能先到議員服務處向議員說明，減少議員的疑問，做好溝通工作，才能快點把預算審完」。