2022布局頻被點名　林佳龍：我不打算選舉

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林佳龍說，他已經當過台中市長，未來怎麼走，當然是開放的；他說，到底選舉是為什麼，如果是為了讓城市更好，他確實可以把它做好，那是一種考慮；第二種是政黨的考慮，因為政黨哪個地方需要而去選，那是另一個考慮。
林佳龍指出，若是為了台灣，最重要的關鍵、2022之後是2024年，台灣能不能繼續民主深化，現在全世界也在看，若不是蔡英文政府的領導，面對現在疫情或兩岸關係，恐怕台灣就沒有今天的局面。
林佳龍說，他從學運走來，學者從政，中央、地方、府院黨及黨團都待過，他的下一個角色是什麼，他現在是比較開放的，他走入基層、傾聽民意，最後他的角色在哪裡最適合，「成功不必在我、成功一定有我」，先讓這個選項是開放的，「還有時間嘛」。
林佳龍強調，2022九合一選舉，主觀上他沒有要準備參選；政局還在演變，他也還在傾聽、請益民意，他認為要能夠感動人民、團結台灣，這樣去選才會有意義，否則，若只是個人生涯好像非得選個位子或民進黨哪裡缺人去補位，這樣還沒有讓人民感動、覺得非你不可。
他說，情勢會逐漸發展，若有其他適合的人，他也可以支持，他的角色本來就是團隊取向，他們這一代五六級生是要承擔比較重要的責任，「我的戰鬥位子在哪裡，我也在尋找」，希望多聽一些聲音，「讓100人走一步，而不是我一個人走100步」，民主接力賽可以接棒接好、傳下去。
林佳龍說，2024年關係台灣的未來，他還是希望民進黨這樣的本土政權能夠執政，他現在57、58歲了，從政時間如果還有5到10年精華的話，他希望對台灣國家發展有貢獻，而不是為個人的位子、為了生涯規劃去選。
另外，對於新竹縣市合併議題，林佳龍認為，縣市合併涉及廣域治理，一定要配套；他說，國土改造的層次並沒有被討論好，再加上，如果這次選舉就要實施，不管支持或反對的人，難免會多一層政治思考，讓這些原本可以好好被討論的政策，也許就不容易被討論。
他指出，若陷於縣市合併，好像變成大家都爭著升格；背後要去思考，這樣的國土規劃，台灣的城鄉差距要能夠均衡發展，涉及行政區劃以外，財政劃分才是根本，一定要配套討論，否則升格是讓台灣更變得一國兩制。
林佳龍認為，同樣是台灣這個國家的主人，不應該因為居住的地方不一樣，被差別待遇；他說，問題在於要幾級制的政府，地方的財源能否來自於自己，也就是說，稅收分配多一點，鼓勵大家努力讓地方經濟好、增加就業機會，自然就有稅收。（編輯：林興盟）1100922