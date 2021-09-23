NBA／改稱可和Simmons一起贏球　Rivers：我的話遭到誤解

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根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，Simmons已經告訴球隊，他下周不會去訓練營報到，也不打算再次為球隊效力。但現在Rivers希望能改變他的想法。

在上賽季東區季後賽次輪落敗的記者會上，Rivers和Simmons兩人的關係因為訪問的回答而鬧得很僵，現在這位名帥希望能修補和子弟兵的關係。

「在職業運動中你有時會失敗，然後你又得重新開始嘗試，如果我告訴你這個夏天有多支球隊沒能奪冠——也就是 29 支球隊——你會感到驚訝。輸球很艱難，我們需要去調適好這件事。」Rivers如此說道。

在被老鷹淘汰的系列賽結束後，Rivers曾表示自己不知道在Simmons擔任球隊主控的情況下球隊能否奪得總冠軍，但如今他強調自己的話遭到誤解了。

「實際上，這不是我話本來的意思，這是在表達的時候(出現誤解)．．．這就是讓教練的工作變得如此困難的原因。」Rivers說他當時的回答無關Simmons，而且自己在隔天也已經召開臨時記者會來對此作出解釋了。

在接受《ESPN》專訪時，Rivers也表示得分並非一名球員唯一能在場上做出貢獻的事，他也舉了兩位名人堂球員Ben Wallaces和Dennis Rodmans為例，相信Simmons也能和前輩一樣，在其他領域拿出好表現幫助球隊贏球。

「我們忘記了他是如何為其他球員製造出空檔、以及他是如何以靠著速度在防守端對進攻球員施加壓力的。」Rivers表示，「是的，有些事情他得努力去進步，我們要一起努力進步，但我們絕對可以和他一起贏球。」

Rivers坦言自己沒有和Simmons在休賽季做出太多溝通，但也有進行一些交流，並且理解他現在的感受。也透露球隊已經聘請了一位投籃教練，希望藉此來幫助他。