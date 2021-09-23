NBA／痛批Simmons很自私　Perkins：他應該去球隊報到

根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，Ben Simmons已經不打算再披上費城76人的球衣，也不想去訓練營報到。對此外界對他多有批評，知名球評Kendrick Perkins更是在節目中大罵他很自私。

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「Simmons作為一個職業球員，去球隊報到是你的工作，你有該盡的義務。你之所以得到這麼多錢，是因為你的前輩們為你鋪平了道路。」Perkins如此說道，「所以你應該要去到球隊，這樣你的後輩們才會得到和你一樣多的薪水。」

「在下一次的勞資談判時，老闆們肯定會對此事做出反應：『我們不能給一個不想打球的人好幾千萬年薪。』所以，從這件事情可以看出，Simmons的所作所為實在非常太自私。」

雖然，Perkins的說法只是從球員利益的角度來看，未必完全公允。但作為詹皇派系的運用媒體之一，他主動開砲攻擊同為Rich Paul客戶的Simmons，就能看出這件事的確在聯盟中引起不小的波瀾。

球團和球員經紀團隊之間的角力是一回事，但是契約精神以及職業道德是職業運動聯賽的底線，Simmons和Paul正在破壞這個遊戲規則。無論後續結果如何，此事未來一定會再度被提起。