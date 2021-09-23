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僑外投資年減3成5　投審會：疫情影響

▲投審會公布統計數據，截至8月底，僑外投資金額年減3成5。（圖／NOWnews資料照）
▲投審會公布統計數據，截至8月底，僑外投資金額年減3成5。（圖／NOWnews資料照）

記者張志康/綜合報導

2021-09-23 10:38:55

經濟部今（23）日發布經濟部投資審議會截至8月底投資審議統計數據，截至8月底為止，僑外投資件數較去年同期減少22.12%，投資金額較去年同期減少35.17%。投審會指出，由於全球新冠疫情持續影響，大型跨國企業投資活動趨緩導致。

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投審會表示，今年1至8月，投審會核准的僑外投資件數為1757件，較上年同期減少22.12％；在核准金額部分，投(增)資金額計美金37億2,817萬9,000元(折合新臺幣1,118億4,537萬元)，較上年同期減少35.17%。

另外，今年1至8月投審會核准新設公司件數為1,211件，新設公司投資金額美金11億4,632萬5,719元(折合新臺幣約343億8,977萬1,566元)；另110年1-8月核准新南向國家來臺投資件數為332件，較上年同期減少3.77％，投(增)資金額計美金4億5,070萬5,000元(折合新臺幣135億2,115萬元)，較上年同期增加63.96％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

至於陸資來台方面，截至今年8月底，投審會核准陸資來台投資件數為26件，較上年同期減63.38％；投(增)資金額計美金2,947萬1,000元(折合新臺幣8億8,413萬元)，較上年同期減少75.09％。

投審會認為，陸資減少的原因主要仍是受到國際情勢變化，美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動、經濟部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施所致。

至於台商對外投資部分，投審會指出，截至今年8月底，核准的對外投資案為265件，較上年同期減少27.60％；投(增)資金額計美金86億2,780萬7,000元(折合新臺幣2,588億3,421萬元)，較上年同期增加36.70％，主要因110年1-8月核准環球晶圓股份有限公司以美金25億元(折合新臺幣750億元)增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD. 暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG(世創電子)等大型投資案所致。

其中，投審會特別把新南向國家的投資列出，台商向新南向國家投資件數為82件，較上年同期減少32.23％，投(增)資金額計美金53億4,854萬5,000元(折合新臺幣1,604億5,635萬元)，較上年同期增加197.31％；其中投資主要集中於新加坡、越南、泰國等地。

至於台商投資中國大陸相關案件，截至8月底為止，投審會核准了277件，件數較上年同期減少12.34％；核准投(增)資金額計美金25億9,825萬1,000元(折合新臺幣779億4,753萬元)，較上年同期減少32.75％。

投審會指出，台商向中國大陸投資金額減少幅度較大，主要受中國大陸工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商投資更趨謹慎觀望所致。

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