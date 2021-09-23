逾250口譯員電郵外流後　英又洩55名阿富汗人個資

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這是第2起曝光的個資外洩事件，英國政府已展開調查。英國國防部對此致歉，並說已向受波及者提供額外協助。
在最新一起個資外洩事件中，英國國防部官員寄出一封電郵，裡頭含有55人的電郵地址與部分姓名，收件者可以看到這些資訊。
BBC報導，收件者中至少一人是阿富汗國民軍（Afghan National Army）成員，信件提到，英國負責安置事務官員無法聯繫到他們，請他們提供最新資訊。
英國國防部發言人說：「我們已留意到阿富汗安置及援助政策（Afghan Relocation and Assistance Policy）團隊本月稍早發生個資外洩事件。本週，國防大臣對團隊內部的個資處理展開調查。現在已採取措施，確保不再重蹈覆轍。」
昨天，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）才為另一起個資外洩事件道歉，受波及的是曾替英國部隊服務的250名多阿富汗口譯員，他們的電子郵件地址外洩。
有250多名阿富汗人尋求到英國重新安置生活，其中有許多為了不讓塔利班（Taliban）找到而躲藏起來，但他們的個資卻不小心被複製到這封電郵中。所有收件者都可以看到他們的電郵地址，還有姓名與一些相關檔案照片。
華勒斯昨天在下議院發言時說，發生這種事「無法令人接受」，讓數以千計的武裝部隊成員與退役軍人失望了。
英國「衛報」（The Guardian）報導，英國先前自阿富汗救出1萬7000多人，是自二戰以來規模最大的難民撤離行動，但當時阿富汗首都喀布爾機場陷入混亂，代表仍有許多曾向英國軍人提供協助的人未順利脫逃。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100923