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男星沒自信、負能量超標　走過低潮無預警宣布新身分　

▲高興（左）當起YouTuber，首集節目邀來好友宇宙，暢談出道5年來的心路歷程。（圖／翻攝高興IG）
▲高興（左）當起YouTuber，首集節目邀來好友宇宙，暢談出道5年來的心路歷程。（圖／翻攝高興IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-09-23 13:38:55

前男團A-TEAM成員高興於昨（22）日在社群媒體上宣布「正式畢業」，並公開「新身分」，在YouTube架設個人官方頻道，當起了YouTuber。第一支影片邀來好友宇宙，暢談高興出道5年來的心境變化，高興在影片中還自爆出道初期負能量很重，且強烈的沒自信。

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高興日前低調開起了官方頻道，昨天無預警上傳了一支名為「走過低潮！涅槃重生！我交到全世界最棒的朋友」的影片。影片中，高興、宇宙分享兩人認識的契機，他們在節目中遇到，恰巧他們同樣是以團體出道且是團長，所以開啟了話題。高興分享在團體時期的甘苦談，直言自己出道初期非常沒自信，容易想太多，然後躊躇不決，「我是進到團體後才發現，我很會計較一些有的沒的，有什麼事情不公平，或是有什麼事情讓我覺得分配不均、很委屈。」負面能量強到身旁好友都明顯感受，直到後來慢慢轉化，成了現在立定目標就向前的正能量。

▲高興在社群媒體上宣布正式從團體畢業。（圖／翻攝高興IG）
▲高興分享男團出道的甘苦。（圖／翻攝高興IG）
此外，高興22日在社群媒體寫下「畢業感謝文」，提到從A-TEAM畢業，細數與團員們相處的點滴，「5年的時間，經歷過大大小小的事，一起站上小巨蛋、一起站上跨年舞台，發行了專輯、舉辦了簽唱會，還當上了全運會的宣傳大使，這些美好的回憶都將永遠保存在我心中。」也不忘感謝團員的包容。

▲高興在社群媒體上宣布正式從團體畢業。（圖／翻攝高興IG）
▲高興（右一）在社群媒體上宣布正式從團體畢業。（圖／翻攝高興IG）


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