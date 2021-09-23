中市重陽敬老禮金　9／23起發放

重陽佳節將至，為表達對於長者最崇高的敬意，台中市政府今(23)日至12月15日發放重陽敬老禮金，各區公所會主動通知符合資格者，依長輩需求採現金或匯款發放，相關問題可洽詢戶籍地區公所。

我是廣告 請繼續往下閱讀

社會局說，此次重陽敬老禮金發放對象為65歲以上長者(含55歲以上原住民)，亦即民國45年12月31日前(原住民55年12月31日前)出生，且於今年6月30日前設籍台中，同時在重陽節前戶籍沒有跨縣市異動或死亡失蹤者皆可領取。

社會局指出，不同年齡層發放金額不同，比如65歲至89歲(含55歲以上原住民)長者2000元，90歲至94歲長者3,000元，95歲至99歲長者5000元，100歲以上長者1萬元。百歲以上長者除了禮金外，還有總統府暨衛生福利部聯合致贈的金鎖片，今年剛好滿百歲的長輩則加贈總統府敬老狀，表達祝賀之意。

社會局強調，市府積極推動多元老人福利服務，打造台中成為友善高齡、銀髮樂活的城市，敬老政策不只發送重陽節敬老禮金，配合健保費率調漲，每人每月補助提高上限為826元，且敬老愛心卡服務再升級，搭乘計程車補助從50元提高到起跳價85元，長輩可善加利用。