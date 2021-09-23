申請CPTPP！專家解析「短空長多」　可提升出口競爭力

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他以紐西蘭為例，其農業平均關稅1.4%非常低，但紐西蘭從70年代就開始進行農業改革，現在農產品出口競爭力在亞太地區大概沒有對手，根本不怕別國競爭，即便台灣水果競爭力強，也與我國簽了FTA，紐西蘭也不怕，「就像台灣半導體也已不怕別人競爭！只要你的東西具有比較利益，基本上就會拉抬你的出口。」
邱達生說，加入CPTPP短期衝擊會有，長期反而有助結構改革，尤其台灣就是出口導向，「我們不用怕！」加入可拉抬台灣出口，對經濟增長的拉抬也一定有幫助。
而對於一般民眾來說，最明顯感受可能就是進口東西會變便宜。邱達生表示，像與我國已簽FTA的紐西蘭的水果，還有日本一些用品都有機會降價，澳洲乳酪製品、紅酒也都會變便宜，但真正好處不是在這方面，而是出口，特別是傳產的機械設備、鋼鐵及較具優勢的石化產品，這些東西出口到CPTPP國家就能用較低關稅，甚至零關稅，出口競爭力較有保護，也不用一直在乎新台幣匯率走勢，怕新台幣太強壓縮出口業的利潤，這就是因為傳產業在海外面臨較高關稅，才會這麼在乎新台幣匯率走勢。
此外，加入CPTPP最主要關稅及法規面，其中也包括食品安全檢驗。邱提到，如果未來兩岸都加入CPTPP，中國大陸動不動就禁止台灣水果進口，這就不行，因為CPTPP要求一切要公開透明，因此，「如果兩岸能一起在CPTPP架構下進行貿易，會比在ECFA早收清單下進行更透明，而且不管怎樣，中國大陸就是台灣最大出口國，在CPTPP這樣的加構下檢視，又相當透明，整個文件在國際FTA條文中也非常先進，「這是對我們好的，我們不怕競爭，中國大陸就不能用非關稅手段來打壓台灣。」
至於我國能否成功加入CPTPP？邱達生認為，技術上兩岸算是一起提出申請，而且台灣相較中國大陸，關稅及非關稅障礙都比較低，貿易自由化程度也較高，等於是一個機會讓既有CPTPP成員可以公開、公平、透明檢視兩岸貿易自由化進程，對於相關規範的接軌應該比中國大陸容易，尤其我國已與紐西蘭及新加坡談好簽了FTA。
較令人擔心的是「建立國內共識」。邱達生解釋，由於加入就得與CPTPP法規接軌，國內一些保護措施得去除，舉例像核食，台灣因是民主國家得送立法院甚至公投，中國大陸的國內共識可能就是北京的意願，因此中國大陸在這部分就會非常有效率，速度會比我國快。
若是中國大陸比台灣早加入CPTPP，該怎麼辦？邱達生則說：「台灣也不是全無機會，要看兩岸關係。」只是依照加入程序，提出書面申請後，接下來要成立工作小組，萬一中國大陸先進去，一直阻撓不讓台灣成立工作小組，那就沒辦法，因為提出書面申請，7天內既有成員只要有一個國家反對，就不能成立工作小組，沒工作小組就沒下一步，所以「不能讓中國跑在我們前面。」
邱達生也談到「台灣錯失一個很好的機會」。今年2月英國提出申請、6月開始談判，如果當時跟英國一起提出加入申請，有個好處，基本上國人認為英國是先進國家，英國對待CPTPP其他既有成員規範，很容易拿來建立我們國內共識，例如英國對待核食的規範，國人接受度應該很高。雖然「現在提也是滿好，但2月跟英提會更好。」