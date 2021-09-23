開放自費檢驗血清抗體　指揮中心：需至經審核通過機構

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指揮中心表示，民眾如有血清抗體檢驗需求，將可至經各地方衛生局審核通過的提供自費COVID-19血清抗體檢驗服務的醫事機構進行檢驗；為使提供自費血清抗體檢驗服務醫事機構及民眾有所依循，指揮中心參考歐美等國際檢驗指引及建議，血清抗體檢驗主要適用時機，為評估個人是否曾經遭受感染產生抗體；由於一般抗體檢測結果不完全等同於對COVID-19免疫力（或保護力）的高低或有無，醫事機構在接受民眾進行自費血清抗體檢驗前後，應詳細說明其檢測方式及結果代表意義，以利正確解讀。
指揮中心指出，為防範疾病傳播風險及保障民眾健康，民眾於自費抗體檢驗前，需經醫師評估，如具發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等疑似COVID-19 症狀、TOCC風險或有疑慮者，應先進行核酸檢驗等措施；若無上述相關症狀或評估無疑慮者，由醫師開立檢驗處方執行自費抗體檢驗。
指揮中心表示，檢驗試劑以使用通過衛生福利部食品藥物管理署許可的SARS-CoV-2人類抗體檢測試劑抗體，並須於檢驗報告中載明檢驗抗原種類（如：S蛋白等）及抗體項目（如：IgG、Total Ig等）、使用的試劑廠牌及檢測方法（如：CLIA或ELISA）、檢驗結果（如檢測數值及判讀標準）等資訊。
指揮中心稱，自費檢驗收費標準，依據醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣（市）主管機關核定之」，及醫療法第22條第2項規定：「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費」。
指揮中心提醒，不論血清抗體檢驗結果為陽性或陰性，仍應遵守防疫新生活原則，維持社交距離、落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施等，以降低感染風險，確保自身健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。